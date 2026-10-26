Cơn ác mộng tiếp diễn khi MU thua thảm Bournemouth 0-3 ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà Michael Carrick để Bruno Fernandes ngồi ngoài.

Quyết định của Carrick

Sau thất bại ê chề 1-4 trên sân Como ở Champions League hồi giữa tuần qua, sức ép lên Michael Carrick tăng vọt. Vị thuyền trưởng MU xin lỗi những người hâm mộ từ Manchester sang Italia cổ vũ, đồng thời nói rằng ông tức giận với đội bóng của mình.

Bruno Fernandes không được thi đấu phút nào. Ảnh: P.L

Trước cuộc tiếp đón Bournemouth, Carrick hiểu rằng MU buộc phải thắng để lấy lại niềm tin đang hao hụt dần từ đầu mùa. Ông nói mình có thể xoay chuyển tình thế, rằng các cầu thủ cũng đủ khả năng làm điều đó. Nhưng rồi, ngày Chủ nhật là cơn ác mộng khác. “Quỷ đỏ” trình diễn bộ mặt đáng xấu hổ khi thua Bournemouth 0-3.

Không sức sống, không tinh thần chiến đấu, không có gì cả ngoài những sai lầm cơ bản nhất. MU - đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh, với kỷ lục 13 lần đăng quang trong kỷ nguyên Premier League - đang chìm sâu. Một cuộc thay tướng nữa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bruno Fernandes chỉ trích một số quyết định chiến thuật của ban huấn luyện trong trận đấu với Como, trận đấu mà anh bị thay ra sân khá sớm.

Hệ quả, đội trưởng người Bồ Đào Nha bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh với một vị trí nổi bật trên băng ghế dự bị. Harry Maguire đeo băng thủ quân, nhưng thực tế, cả cựu trung vệ Leicester lẫn bất kỳ cầu thủ MU nào khác đều không thể hiện được một chút phẩm chất thủ lĩnh.

Rayan mở màn cho cơn ác mộng của MU. Ảnh: P.L

Không ai cho thấy lòng tự trọng cần thiết để đương đầu với nghịch cảnh. Old Trafford biến thành nhà hát của những cơn ác mộng.

Hiệp 1 tẻ nhạt, buồn ngủ khép lại bằng hai tình huống phòng ngự tồi tệ của đội chủ nhà. Và 2 bàn thắng cho Bournemouth. Một số CĐV MU bỏ về ngay trước khi đồng hồ bước sang phút 45. CEO thì chỉ biết lắc đầu trên khu vực VIP.

Chìm sâu trong khủng hoảng

Đầu tiên, Heaven biếu bóng cho đối phương rồi lao vào bằng cả hai chân để sửa sai, nhưng rốt cuộc lại phạm lỗi không cần thiết với Evanilson.

Kluivert đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Rayan xuất hiện hoàn toàn không bị kèm ở cột xa, thoải mái thực hiện cú đặt lòng chân trái đánh bại Senne Lammens đưa Bournemouth vượt lên.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Yoro trình diễn sai lầm. Hậu vệ người Pháp trượt chân gần vòng cấm đội nhà khi anh đang hoàn toàn chủ động, để mất bóng vào chân Truffert, người kiến tạo dọn cỗ để Tavernier không bị kèm dứt điểm tung lưới trên vạch 5m50.

Tavernier ghi một trong những bàn dễ nhất của mình. Ảnh: P.L

Xen giữa hai khoảnh khắc này, Bryan Mbeumo có tình huống bứt tốc vào vòng cấm, sút chân trái rất căng ở góc hẹp nhưng Petrovic kịp đổ người làm đổi quỹ đạo đi của bóng.

Bầu không khí càng trở nên tồi tệ sau giờ nghỉ. Những lời Carrick nói trong phòng thay đồ hẳn không truyền được bao nhiêu động lực. Rất có thể đó cũng là bài nói chuyện giữa hai hiệp cuối cùng của ông trên cương vị HLV MU.

Đội chủ nhà không có bất kỳ phản ứng nào khi trận đấu tiếp tục. Bournemouth mới là đội liên tiếp tạo cơ hội. Vừa trở lại sân sau giờ nghỉ, Evanilson đưa bóng vào lưới nhưng có lỗi việt vị.

Tiếp đó, Rayan lẽ ra phải tận dụng được món quà tiếp theo từ Heaven, nhưng lại sút thẳng vào vị trí của Lammens.

Mọi ánh mắt đổ dồn về ghế dự bị đội chủ nhà. Bao giờ Bruno Fernandes vào sân? Bao giờ Carrick mới tìm cách xoay chuyển tình thế? Không có động thái nào như vậy.

MU không có ý tưởng, cũng không có tinh thần. Ảnh: MUFC

Thay đổi đầu tiên là rút Heaven để đưa Lisandro Martinez vào sân. Chỉ 1 phút sau, trung vệ Argentina trở thành khán giả bất đắc dĩ chứng kiến Rayan múa bóng ngay bên cạnh mình, trước khi dứt điểm sát cột trái.

Đến phút 71, bàn thứ 3 xuất hiện. Bournemouth giáng đòn kết liễu Carrick. Lammens lao ra hớ, tưởng rằng mình có thể đón được đường chuyền của Cook hướng tới Evanilson.

Tiền đạo Brazil dễ dàng vượt qua thủ môn người Bỉ, trên đà băng lên tốc độ cao anh thực hiện cú đá chân phải kỹ thuật ở góc hẹp, bóng vẽ một đường cầu vồng rồi nằm gọn trong lưới đội chủ nhà trước cái nhìn bất lực của Maguire.

MU buông xuôi, chấp nhận thêm một bi kịch khác cùng những tiếng la ó từ khán đài. Người hâm mộ đồng thanh phản đối giới chủ - từ nhà Glazer đến Sir Jim Ratcliffe - điều đang dần trở thành thông lệ ở Old Trafford.

Giới chủ có vấn đề, chính sách thể thao sai lầm, cầu thủ không tôn trọng, chia tay là cách tốt nhất để Carrick thoát khỏi bi kịch.