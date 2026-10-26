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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
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25/10 18:00
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Đà Nẵng 1-0 Hà Nội FC
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FPT Play
|Ninh Bình 0-1 CA TPHCM
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 21:00
|Crystal Palace 0-2 Newcastle
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FPT Play
|Hull City 1-1 Brentford
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FPT Play
|Liverpool 2-0 Brighton
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FPT Play
|MU 0-3 Bournemouth
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FPT Play
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25/10 23:30
|Sunderland 0-0 Leeds
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
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25/10 20:00
|Bilbao 4-0 Getafe
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On Football, SCTV15
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25/10 22:15
|Celta Vigo 0-0 Real Betis
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On Football, SCTV15
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26/10 00:30
|Sociedad 2-1 Levante
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On Football, SCTV15
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26/10 03:00
|Barcelona 1-2 Real Madrid
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 18:30
|Inter Milan 2-1 Fiorentina
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MyTV
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25/10 21:00
|Atalanta 4-4 Frosinone
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MyTV
|Genoa 1-0 Venezia
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MyTV
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26/10 00:00
|Lecce 0-2 Juventus
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MyTV
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26/10 02:45
|Udinese 0-2 AC Milan
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
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25/10 21:30
|Hoffenheim 3-0 Leverkusen
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25/10 23:30
|Freiburg 1-3 Bayern Munich
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 21:00
|Monaco 1-1 Lille
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On Sports News
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25/10 23:15
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Auxerre 1-1 Le Mans
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Angers 0-0 Lorient
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Marseille 4-3 Le Havre
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On Sports +
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Rennes 3-0 Strasbourg
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Toulouse 0-0 Troyes
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27/10 02:45
|PSG vs Lyon
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On Sports News
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