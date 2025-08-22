Hãng lốp xe đến từ nước Pháp Michelin vừa đánh dấu cột mốc mới khi khai trương trung tâm Michelin Car Service (MCS) Thái Phương tại Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 22/8.

Đây là trung tâm thứ 100 của hãng lốp xe này sau hơn 5 năm thương hiệu lốp toàn cầu này có mặt tại thị trường Việt Nam, từ Quý 4/2019.

Với việc khai trương trung tâm Thái Phương tại Gia Lâm (Hà Nội), Michelin đã có trung tâm dịch vụ lốp ô tô thứ 100 tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tính đến nay, hệ thống MCS đã có mặt tại 30/34 tỉnh, thành phố, tương đương độ phủ 90% trên cả nước. Mạng lưới đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, trở thành chuỗi dịch vụ chăm sóc xe toàn diện lớn nhất trong ngành lốp và dịch vụ liên quan tại Việt Nam.

Theo ông Jason Tan Jing Shen, Giám đốc Điều hành Michelin tại thị trường Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào, ngày nay, khách hàng không chỉ tìm kiếm lốp xe, mà còn mong muốn sự an tâm, tin cậy và tiện lợi.

MCS đã đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu đó, trở thành điểm đến tin cậy cho dịch vụ chăm sóc xe toàn diện.

"Trong thời gian tới, Michelin sẽ tiếp tục nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của thị trường di chuyển tại Việt Nam", ông Jason Tan Jing Shen chia sẻ.

Các trung tâm dịch vụ của Michelin đã phủ rộng 30/34 tỉnh, thành phố. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cũng theo đại diện hãng lốp xe nước Pháp, trung bình các trung tâm của Michelin phục vụ từ 600 đến hơn 2.000 khách hàng mỗi tháng, bao gồm các dịch vụ lốp xe, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô.

Đồng thời, tại các MCS, khách hàng được kiểm tra an toàn xe miễn phí.

Sự khác biệt của mạng lưới MCS còn đến từ hợp tác chặt chẽ với nhiều thương hiệu lớn về dầu nhớt, ắc-quy, phanh, cân chỉnh, chăm sóc xe, phụ kiện, phụ gia ô tô như Mobil, Liqui Moly, Bosch, Würth, Brembo, Bendix, Hunter, Varta… tạo nên hệ sinh thái dịch vụ và sản phẩm phong phú, đồng bộ của ngành ô tô.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!