Microsoft cho biết hãng có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Thái Lan trong hai năm tới cho cơ sở hạ tầng đám mây (cloud) và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhu cầu điện toán AI tiếp tục tăng trưởng mạnh tại khu vực.

"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đưa ra thông báo hôm 31/3 sau cuộc gặp giữa Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft Brad Smith và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Khoản đầu tư này sẽ dựa trên các quan hệ đối tác hiện có nhằm mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu và nâng cao kỹ năng cho nhân sự địa phương.

Microsoft cũng lên kế hoạch đầu tư vào an ninh mạng và công nghệ có chủ quyền tại quốc gia này.

Microsoft thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Thái Lan trong hai năm tới. Ảnh: Bloomberg

Theo Microsoft, khoản đầu tư nhằm tăng tốc độ áp dụng và sử dụng AI trong lực lượng lao động của Thái Lan, hay còn gọi là sự phổ cập AI - một chỉ số đo lường năng suất và năng lực cạnh tranh kinh tế dài hạn.

Ông Smith nhận định: "Có một khoảng cách đáng chú ý về mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới và các nước đang phát triển. Thái Lan đang đi đúng hướng và chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ đám mây cùng AI để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế cũng như người dân nước này".

Microsoft hiện đang cạnh tranh trong không gian đám mây và trung tâm dữ liệu với các đối thủ như Alphabet, Amazon và Alibaba tại khu vực. Hãng đang liên tục đẩy mạnh các dịch vụ đám mây giữa lúc nhu cầu điện toán AI bùng nổ. Trong những năm gần đây, Microsoft đã cam kết rót hàng tỷ USD vào khu vực, bao gồm Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.

Hồi tháng 1, công ty đã báo cáo mức chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI cao hơn dự kiến, trong khi tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh đám mây cốt lõi bị chậm lại trong quý tài chính thứ hai. Giám đốc Tài chính Amy Hood chia sẻ với các nhà đầu tư vào thời điểm đó rằng tiềm năng doanh thu của nền tảng Azure bị hạn chế do sự thiếu hụt phần cứng AI nhưng nhu cầu đám mây vẫn đang vượt xa nguồn cung.

Vào tháng 10/2025, Microsoft cho biết họ dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất trung tâm dữ liệu (data-center capacity) trong hai năm tới và chi tiêu nhiều hơn mức dự báo trước đó cho cơ sở hạ tầng AI.

(Theo WSJ)