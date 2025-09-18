Ngày 18/9, Microsoft công bố bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc Điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bên cạnh vai trò hiện tại là Giám đốc Điều hành của Microsoft Thái Lan.

Trên cương vị mới, ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam và tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh của Microsoft trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp cho sự đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế toàn diện của Việt Nam.

Ông Dhanawat đã có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành CNTT với 8 năm dẫn dắt Microsoft Thái Lan. Trước khi gia nhập Microsoft, ông Dhanawat từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Hewlett-Packard và IBM, nơi ông phụ trách phát triển kinh doanh khối doanh nghiệp và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang California, San Bernardino và Cử nhân Kế toán tại Đại học Assumption, Bangkok.

Thời gian qua, Microsoft đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft khu vực Đông Nam Á cho biết: Sự hiểu biết sâu sắc về khu vực, chiến lược luôn đặt khách hàng là trọng tâm cùng những thành tựu nổi bật trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp của ông Dhanawat sẽ đóng vai trò then chốt trong việc góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan và các Thị trường Mới nổi, bao gồm Việt Nam, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi đảm nhận vai trò lãnh đạo các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển tương lai số cũng như tham vọng của Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao năm 2045. Thời gian tới, tôi mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng Việt Nam để mở ra những cơ hội mới, trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức đạt được nhiều thành công vượt trội hơn trong kỷ nguyên của AI”.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định “Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số” là một trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, trong đó có các nội dung như: Xây dựng chương trình hành động cụ thể để nghiên cứu, chuyển giao, triển khai các công nghệ mới ở Việt Nam, kết nối chuỗi tri thức từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại, tăng tỷ lệ đầu tư công cho các dự án công nghệ; chủ động hợp tác quốc tế trong việc tham gia quản lý các tài nguyên chung trong môi trường số và trên không gian mạng; tham gia các tổ chức quốc tế và chủ trì, dẫn dắt triển khai một số sáng kiến về chuyển đổi số.