Đúng hai năm sau khi ra mắt các phiên bản chạy chip Arm, Microsoft đã làm mới dòng máy tính bảng và máy tính xách tay của mình bằng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3. Các mẫu chạy chip Qualcomm Snapdragon X2 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Mẫu Surface Pro 12 (hay còn gọi là Surface Pro for Business phiên bản thứ 12) có giá khởi điểm từ 1.949,99 USD (51,4 triệu đồng) cho cấu hình cơ bản: chip Core Ultra 5, 16GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Surface Pro 12 sở hữu thiết kế giống các mẫu hiện tại. Ảnh: Microsoft

Để sở hữu cấu hình cao hơn với chip Core Ultra 7, RAM lên đến 64GB và bộ nhớ 1TB, các doanh nghiệp sẽ phải chi trả tới 4.399,99 USD (116 triệu đồng).

Microsoft cũng cung cấp tùy chọn màn hình OLED và kết nối 5G, trong đó bản Pro 12 tích hợp 5G có giá từ 2.249,99 USD (59,3 triệu đồng).

Về thiết kế, Surface Pro 12 gần như không thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Máy vẫn giữ nguyên hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4 và cổng sạc nam châm Surface Connect quen thuộc.

Các nâng cấp đáng chú ý bao gồm kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, camera trước Quad HD 1440p và camera sau 4K 10-megapixel.

Đối với dòng máy tính xách tay, Microsoft tung ra Surface Laptop 8 (phiên bản thứ 8) với hai kích thước màn hình 13.8 inch và 15 inch. Đáng chú ý, hãng còn giới thiệu thêm một mẫu 13 inch nhỏ gọn hơn với tên gọi Surface Laptop for Business 13-inch (phiên bản thứ 1).

Mẫu 13.8 inch có giá khởi điểm từ 1.949,99 USD, gần gấp đôi so với giá gốc của thế hệ Surface Laptop 7. Tình trạng bão giá linh kiện dường như đã tác động mạnh đến Microsoft, khi các mẫu máy tiêu dùng hiện tại cũng đã tăng thêm 500 USD so với thời điểm ra mắt.

Điểm mới trên Surface Laptop 8 là bàn di chuột xúc giác tiên tiến. Bàn di này sẽ phản hồi bằng các rung động nhẹ khi người dùng đưa chuột gần nút đóng cửa sổ hoặc cung cấp các chỉ dẫn khi thực hiện thao tác kéo thả, thu phóng và xoay vật thể. Windows 11 đã được tích hợp sẵn để hỗ trợ công nghệ này.

Surface Laptop 8 có thêm tùy chọn màn hình bảo mật. Ảnh: Microsoft

Lần đầu tiên, mẫu Surface Laptop 8 13.8 inch có tùy chọn màn hình bảo mật tích hợp, cho phép kích hoạt qua một phím bấm để ngăn chặn những ánh nhìn tò mò.

Tuy nhiên, dòng Laptop 8 vẫn chưa có tùy chọn màn hình OLED như Surface Pro 12. Thay vào đó, bản 15 inch được nâng cấp độ phân giải từ 201 PPI lên 262 PPI (3270 x 2180) với tần số quét 120 Hz.

Mẫu 13 inch "phiên bản thứ 1" có giá khởi điểm dễ thở hơn một chút là 1.499,99 USD (39,5 triệu đồng). Microsoft hứa hẹn sẽ tung ra cấu hình 8GB RAM với giá từ 1.299,99 USD (34,2 triệu đồng) vào cuối năm nay để hạ thấp rào cản tiếp cận.

Mức giá cao của các dòng thiết bị dành cho doanh nghiệp này là chỉ dấu cho thấy các phiên bản dành cho người dùng phổ thông sắp tới cũng sẽ không hề rẻ.

Dự kiến, Microsoft sẽ công bố các mẫu máy cho người tiêu dùng vào tháng 6, với những tin đồn về một phiên bản Surface Laptop sở hữu màn hình OLED.

(Theo The Verge)