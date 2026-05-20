Ngày 20/5, tại sự kiện thường niên dành cho lập trình viên I/O 2026, Google chính thức giới thiệu thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất mang tên Gemini 3.5.

Bước tiến lớn nhất của phiên bản này là khả năng "mang tính tác nhân" (agentic) - nghĩa là AI không chỉ cung cấp thông tin mà còn có khả năng tự thực hiện các hành động cụ thể để giải quyết vấn đề trong thế giới thực.

Gemini 3.5 là mô hình AI mới nhất của Google, ra mắt tại I/O 2026. Ảnh: Google

AI không còn chỉ là 'cỗ máy trả lời'

Nếu các thế hệ AI trước đây chủ yếu đóng vai trò trợ lý hội thoại, Gemini 3.5 được thiết kế để trở thành một "cộng tác viên" thực thụ.

Google khởi động chuỗi mô hình này bằng phiên bản 3.5 Flash, một mô hình được tối ưu hóa để cân bằng giữa trí thông minh đỉnh cao và tốc độ xử lý vượt trội.

Theo kết quả kiểm tra từ Google DeepMind, Gemini 3.5 Flash nhanh gấp 4 lần so với các mô hình tiên phong hiện nay.

Điều này cho phép AI xử lý các tác vụ dài hạn mà trước đây con người phải mất hàng tuần để hoàn thành, ví dụ như kiểm toán tài chính hay duy trì các kho mã nguồn khổng lồ.

Điểm khác biệt nằm ở việc Gemini 3.5 Flash có thể tự lập kế hoạch, xây dựng và lặp lại các bước giải quyết vấn đề.

Khi kết hợp với khung vận hành Antigravity, mô hình này có thể triển khai các "tác nhân phụ" để cùng cộng tác, xử lý những quy trình làm việc đa bước một cách tin cậy.

Tác nhân AI cá nhân hoạt động 24/7

Một trong những ứng dụng thực tế nhất được Google giới thiệu tại sự kiện I/O là Gemini Spark - tác nhân AI cá nhân của bạn.

Được vận hành bởi mô hình 3.5 Flash, Gemini Spark hoạt động liên tục 24/7 để giúp người dùng làm chủ cuộc sống số.

Thay vì người dùng phải tự tay quản lý lịch trình hay tìm kiếm dữ liệu rời rạc, Gemini Spark sẽ thay mặt họ xử lý công việc theo sự chỉ dẫn.

Công cụ này bắt đầu triển khai cho nhóm người dùng thử nghiệm từ hôm nay và dự kiến ra mắt bản Beta cho người đăng ký Google AI Ultra tại Mỹ vào tuần tới.

Kết quả kiểm tra hiệu chuẩn của mô hình Gemini 3.5 so với các mô hình khác. Ảnh: Google

Đối với cộng đồng lập trình viên và doanh nghiệp, Gemini 3.5 Flash mang lại hiệu suất vượt trội trên các thang điểm đánh giá về lập trình (như Terminal-Bench hay GDPval-AA), vượt qua cả phiên bản 3.1 Pro trước đó.

Các ngân hàng và công ty tài chính đối tác của Google ghi nhận đã tự động hóa thành công những quy trình làm việc vốn kéo dài nhiều tuần xuống chỉ còn thời gian ngắn với chi phí chưa bằng một nửa.

An toàn và khả năng tiếp cận rộng rãi

Dù sở hữu năng lượng mạnh mẽ, Google khẳng định Gemini 3.5 được phát triển tuân theo Khung an toàn (Frontier Safety Framework). Hãng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại các nguy cơ về an ninh mạng và nội dung độc hại.

Đặc biệt, Google sử dụng các công cụ phân tích khả năng diễn giải để kiểm tra quy trình suy luận nội bộ của AI trước khi đưa ra phản hồi cho người dùng.

Hiện tại, người dùng toàn cầu đã có thể trải nghiệm Gemini 3.5 Flash thông qua ứng dụng Gemini và Chế độ AI trong Google Tìm kiếm.

Các nhà phát triển có thể truy cập qua Gemini API trong Google AI Studio và Android Studio. Google cũng tiết lộ phiên bản mạnh mẽ hơn là Gemini 3.5 Pro hiện đang được sử dụng nội bộ và sẽ sớm ra mắt rộng rãi vào tháng tới.