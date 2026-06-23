Oracle là một trong những hãng công nghệ lớn nhất của Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Oracle đã sa thải 21.000 nhân viên trong 12 tháng qua, quy mô lớn hơn so với những gì trước đây từng được công bố, bao gồm cả các vị trí bị loại bỏ do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Việc áp dụng và triển khai công nghệ AI trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi đã dẫn đến và có thể tiếp tục dẫn đến việc cắt giảm lực lượng lao động”, Oracle cho biết trong hồ sơ tài chính thường niên nộp cho cơ quan quản lý ngày 22/6.

Tổng số nhân sự toàn cầu của công ty giảm xuống còn 141.000 nhân viên toàn thời gian tính đến ngày 31/5, so với 162.000 người một năm trước, Oracle cho biết.

Việc cắt giảm này dẫn đến khoảng 1,8 tỷ USD chi phí tái cơ cấu.

Oracle đang chịu áp lực tài chính do chi phí lớn cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI phục vụ khách hàng như OpenAI. Theo Bloomberg, đầu năm 2026, công ty bắt đầu cắt giảm hàng nghìn việc làm nhằm tiết kiệm chi phí.

Trong năm 2026, hàng loạt hãng công nghệ lớn đã thông báo sa thải vì nhiều lý do. Chẳng hạn, tháng 5, Meta công bố sa thải khoảng 8.000 nhân viên, tương đương khoảng 10% lực lượng lao động, đồng thời chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các vị trí tập trung vào AI. CEO Mark Zuckerberg nói với nhân viên rằng việc cắt giảm là cần thiết vì “thành công trong AI không phải điều được đảm bảo”.

Cũng trong tháng này, Cisco thông báo cắt giảm gần 4.000 việc làm, tương đương khoảng 5% lực lượng lao động, dù công ty vừa công bố lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng.

Theo Giám đốc tài chính Mark Patterson, động thái nhằm tái phân bổ nguồn lực sang các lĩnh vực chip bán dẫn, quang học, an ninh mạng và AI.

Đầu năm nay, Amazon cắt giảm 16.000 việc làm văn phòng, sau khi đã cho thôi việc 14.000 người vào tháng 10/2025. Tháng 6/2025, CEO Andy Jassy từng cảnh báo: Khi triển khai nhiều AI tạo sinh và tác nhân AI hơn, cách thức làm việc cũng sẽ thay đổi, cần ít người hơn.

(Theo Bloomberg, TechCrunch)