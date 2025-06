Sáng 28/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về đợt mưa lớn ở miền Bắc, kéo dài từ nay đến ngày 2/7.

Theo đó, hiện tại khu vực Bắc Bộ đang xảy ra mưa rào và giông trên diện rộng. Mưa sẽ duy trì liên tục từ nay đến ngày 2/7.

Ông Hưởng cho biết, đợt mưa này đã bắt đầu từ ngày 26/6 và kéo dài đến sáng 28/6; đến chiều tối 28/6 mưa lớn trở lại và kéo dài liên tục đến 2/7.

“Chúng tôi nhận định tổng lượng mưa đợt mưa lớn này phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm”, ông Hưởng thông tin.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định về đợt mưa lớn ở miền Bắc

Cũng theo ông Hưởng, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh lên trong những ngày tới. Ngoài ra, trên rãnh thấp này có một vùng xoáy thấp nằm ở khu vực Bắc Bộ, hoạt động ở độ cao từ 3.000-5.000m.

Vùng xoáy thấp cùng với tác động của rãnh thấp tạo ra một lượng ẩm lớn ở khu vực Bắc Bộ, gây ra mưa rất lớn cho khu vực này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Hưởng đánh giá, tổng lượng mưa phổ biến của đợt này từ 100-300mm, kéo dài từ ngày 28/6-2/7. Như vậy, tổng lượng mưa thì lớn nhưng chia đều ra 5 ngày thì không quá lớn.

Riêng một số nơi cục bộ có tổng lượng mưa có thể lên tới 500mm thì so với đợt mưa đầu tháng 6 cũng không phải đặc biệt lớn.

“Chúng tôi nhận định tổng lượng mưa lên tới 500mm không phải là kỷ lục trong thời gian tới”, ông Hưởng nói.

Tuy vậy, ông Hưởng khuyến cáo, đợt mưa lớn này trung tâm vùng mưa vẫn tập trung ở khu vực Bắc Bộ. Khu vực này thời gian qua đã xảy ra mưa diện rộng và kéo dài. Tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm.

“Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, thời gian mưa kéo dài, có những điểm mưa cường suất lớn trên 100mm/3 giờ, nên chúng tôi lưu ý hiện tượng nguy hiểm nhất có thể gây thiệt hại về người và tài sản là tình trạng lũ quét, trượt lở đất khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng đô thị trong thời gian tới cũng có khả năng xảy ra.

Mưa lớn nhất có thể vào khoảng đêm 30/6 - sáng 1/7

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng có nhận định về đợt mưa này. Cụ thể, dải hội tụ mây ở miền núi và trung du phía Bắc tiếp tục gây mưa lớn tới ngày 2/7.

“Người dân cần lưu ý mưa lớn chủ yếu vào buổi đêm về sáng. Thời điểm xảy ra mưa lớn nhất là vào khoảng đêm 30/6, sáng 1/7 với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cá biệt sẽ có những điểm mưa trên 225mm trong vòng 24 giờ”, ông Huy lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/6 đến 8h sáng nay có nơi trên 110mm như: Cù Vân (Thái Nguyên) 164.2mm, Mường Lai (Yên Bái) 160.6mm, Cao Bồ (Hà Giang) 150mm, Thượng Ấm (Tuyên Quang) 112.6mm,…

Thời tiết miền Bắc khả năng đón mưa lớn, gây ngập úng. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 28/6 đến đêm 29/6, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h)

Ngoài ra, hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm; phía Đông Bắc Bộ mưa nhiều hơn với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối nay, ở Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đáng lưu ý, ngày và đêm 30/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/7 (tổng lượng mưa từ đêm 28/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chính quyền và người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo qua các trang thông tin chính thống để có phương án ứng phó với các hình thái thiên tai cực đoan, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.