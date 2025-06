Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (2/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Do đó, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc khả năng mưa lớn từ chiều tối nay. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra mưa giông, trong hôm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Nhận định từ nay đến 11/6, cơ quan khí tượng cho biết, mưa giông ở Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến khoảng 3-4/6; từ đêm 7/6, có mưa rào và giông rải rác.

Bắc Trung Bộ đêm 3-4/6 có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); ngày có nắng nóng cục bộ.

Trung và Nam Trung Bộ còn nắng nóng kéo dài, riêng chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.