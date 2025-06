Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (2/6-4/6), tiếp tục trải qua ngày thứ hai, cũng là ngày cuối của đợt nắng nóng đến đặc biệt gay gắt; sau đó từ đêm 2/6, mưa giông hạ nhiệt 10 độ.

Cụ thể, thủ đô Hà Nội, ngày 2/6, ít mây, có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết Hà Nội còn nắng nóng mạnh đến 39 độ ngày 2/6, từ đêm chuyển mưa giông hạ còn 28 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ đêm 2-4/6, khu vực nhiều mây, có lúc có mưa rào và có thể có giông; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-28 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng đồng bằng và Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trong đó, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%; các nơi khác 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Từ chiều tối và đêm 2/6, khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm 3-4/6 có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (2-4/6):