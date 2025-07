Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 2 trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, sau suy yếu dần.

Dự báo thời tiết từ đêm 5-7/7, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, chiều và đêm 5-6/7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình nên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng. Ảnh minh họa: Lê Quân

Nhận định thời tiết từ đêm 7-15/7, cơ quan khí tượng cho biết, hình thế chung là từ 9-10/7, rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ xu hướng được thiết lập trở lại, bị nén lùi về phía nam và đầy dần do tác động của một bộ phận tăng áp từ phía bắc di chuyển xuống. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ 10-12/7 tăng nhẹ, sau giảm dần.

Theo đó, ở Bắc Bộ thời kỳ này có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, khoảng từ chiều tối và đêm 9-12/7, khu vực khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, cập nhật 16h ngày 5/7. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội những ngày tới có nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ. Sau đó, khoảng từ 10-12/7, khu vực có đợt mưa giông, nền nhiệt giảm mạnh 3-4 độ, với mức cao nhất 30-31 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 9-12/7 khả năng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Bão số 2 mạnh nhất trong 24 giờ tới

Liên quan đến cơn bão số 2 đang hoạt động trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết, đến 13h ngày 5/7, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11; di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão khả năng đạt cường độ mạnh nhất với cấp 10-11, giật cấp 13, trước khi suy yếu.

Hướng di chuyển của bão số 2 trên Biển Đông

Đến 13h ngày 7/7, vị trí tâm bão trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), giảm còn cấp 10, giật cấp 12. Sau đó, trong 24 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), còn cấp 8, giật cấp 12.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Sóng biển cao 4-6m.

Ngoài ra, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.