Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/6, khu vực Trung Bộ đã ghi nhận nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, thời tiết nắng nóng sẽ nhanh chóng mở rộng và gia tăng cường độ trong hai ngày cuối tuần (13-14/6).

Cụ thể, trong hai ngày này, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%. Thời gian đỉnh điểm nắng nóng kéo dài từ 11-16h.

Hà Nội có nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm không khí giảm thấp từ 50-55%. Thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài từ 10-17h.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 15/6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dịu dần rồi kết thúc. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì gay gắt.

Từ đêm 15/6, miền Bắc mưa lớn

Ngay sau những ngày nắng nóng, oi bức, thời tiết miền Bắc sẽ có sự thay đổi đột ngột. Do hình thế gây mưa phát triển, từ chiều tối ngày 14/6, Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn. Ảnh: Thạch Thảo

Đặc biệt, từ tối và đêm 15/6 đến hết ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn cục bộ với cường độ hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nắng nóng đan xen mưa giông. Nguồn: NCHMF

Dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 12/6 đến ngày 22/6):

Từ đêm 12-14/6:

Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối 14/6, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 14-22/6:

Khu vực Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 14 đến đêm 16/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 17-19/6, khu vực có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng từ ngày 20/6, khu vực đồng bằng có khả năng có nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: từ đêm 14-19/6, có mưa rào và giông vài nơi; từ ngày 20/6 có khả năng nắng nóng trở lại.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đặc biệt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.