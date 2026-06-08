Không khí lạnh tháng 6 có phải hiện tượng bất thường?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/6, một khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta và dự kiến ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc từ chiều tối và đêm cùng ngày.

Mặc dù tháng 6 là thời điểm mùa hè đã bắt đầu, việc xuất hiện không khí lạnh trong thời gian này không phải là hiện tượng hiếm gặp. Thống kê từ năm 1979-2025 cho thấy đã ghi nhận 25 đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng 6, trung bình khoảng 0,53 đợt mỗi năm.

Không khí lạnh tràn về trong tháng 6 gây mưa lớn ở miền Bắc. Ảnh: Hoàng Minh

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 1991 đến nay, tần suất xuất hiện của không khí lạnh trong tháng 6 đã giảm đáng kể. Trong 35 năm qua chỉ ghi nhận 7 đợt, trung bình khoảng 0,2 đợt mỗi năm. Đáng chú ý, từ năm 2014-2025 không ghi nhận bất kỳ đợt không khí lạnh nào xuất hiện trong tháng 6.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này phản ánh tác động của biến đổi khí hậu và quá trình Trái Đất nóng lên, khiến các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong mùa hè ngày càng ít xuất hiện hơn.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn, có nơi trên 250mm

Dự báo từ chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khoảng 5.000m, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến từ 80-160mm, cục bộ có nơi vượt 250mm.

Tại Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Các khu vực còn lại của Bắc Bộ từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ. Trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Nhiệt độ giảm mạnh, Hà Nội chuyển mát

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với mưa, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 9/6 sẽ giảm nhiệt từ 5-7 độ C so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 31 độ C, thời tiết chuyển mát từ đêm 8/6.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8/6, thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-25 độ C.

Biển động ở vịnh Bắc Bộ, nắng nóng miền Trung thu hẹp

Không chỉ gây mưa trên đất liền, từ đêm 8/6, không khí lạnh còn tác động đến khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Đối với khu vực miền Trung, từ ngày 9/6, nắng nóng sẽ thu hẹp phạm vi, chỉ còn xuất hiện từ TP Huế trở vào đến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 10/6, đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tháng 5 đến nay tại miền Trung cơ bản chấm dứt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trên biển, gió mạnh, sóng lớn và biển động có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cùng các hoạt động khai thác, đánh bắt và vận tải hàng hải.