Cảnh báo lũ trên các sông tại Thanh Hóa, Nghệ An Từ 22-25/7/2025, trên sông Mã, sông Cả xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-8m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3, có trạm trên BĐ3. Đỉnh lũ hạ lưu sông Cả ở mức BĐ3; hạ lưu sông Mã còn ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, khu tập trung dân cư thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An (đặc biệt ngập lụt diện rộng vùng hạ lưu sông Cả); lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.