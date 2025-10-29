Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngập trong nước lũ, buộc hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Mực nước trên các sông chính vẫn ở mức cao, nhiều nơi đã vượt báo động 3.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 25 đến sáng 29/10, khu vực Trung Bộ ghi nhận lượng mưa cực lớn, phổ biến 500–700mm, nhiều điểm trên 1.000mm như Bạch Mã (Huế) 3.393mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457mm. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi, có nơi trên 400mm.

Lũ lên cao, nhiều tuyến đê tràn và sạt lở

Lũ trên các sông Hương, Bồ, Vu Gia – Thu Bồn và Trà Khúc đều vượt mức báo động 3, gây tràn, ngập và sạt lở tại nhiều tuyến đê bao, đê cửa sông.

Tại Quảng Trị, tuyến đê bao Hải Lăng dài hơn 46km bị ngập sâu khoảng 0,5m; ở Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn đê dọc sông Hương và sông Truồi ngập tới 1,2m; còn tại Đà Nẵng, ghi nhận sạt lở 20m đê bao sông Ly Ly (xã Xuân Phú).

Mưa lũ làm hơn 103.000 nhà dân bị ngập sâu, tập trung chủ yếu ở Huế và Đà Nẵng. Ảnh: Hà Nam

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, do mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thủy điện – thủy lợi phải xả điều tiết để bảo đảm an toàn. Một số hồ như Tả Trạch, Hương Điền (Huế), A Vương, Sông Tranh 2 (Đà Nẵng) đều đang vận hành ở mức cao hơn hoặc sát mực nước dâng bình thường.

Theo cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng 29 đến đêm 30/10, khu vực Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 120–250mm, cục bộ trên 400mm. Nam Quảng Trị và Đông Quảng Ngãi mưa từ 80–180mm, có nơi trên 350mm; từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa từ 70–140mm, cục bộ trên 250mm. Dự báo từ 30/10, mưa lớn ở khu vực Huế – Quảng Ngãi sẽ giảm dần.

Hơn 100.000 ngôi nhà ngập lụt, 21.000 người phải sơ tán

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ tại Trung Bộ đã khiến 3 người chết, 5 người mất tích, 11 người bị thương. Có 13 ngôi nhà bị sập, 60 căn hư hỏng, và hơn 103.000 nhà dân bị ngập sâu, tập trung chủ yếu ở Huế và Đà Nẵng.

Các địa phương đã tổ chức sơ tán trên 7.000 hộ với hơn 21.400 người, đồng thời cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Về nông nghiệp, gần 2.300ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 5.400 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, trong khi nhiều tuyến quốc lộ và đường sắt Bắc – Nam phải tạm dừng lưu thông do sạt lở.

Mưa lũ khiến 11 tuyến quốc lộ và nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh bị ngập, sạt lở, với 301 điểm sạt lở, khối lượng hơn 44.000m³ đất đá. Đường sắt cũng bị phong tỏa đoạn Văn Xá – Huế, nhiều tàu khách Bắc – Nam phải tạm dừng khai thác. Các địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại tại khu vực ngập sâu và đang khẩn trương khắc phục thiệt hại ban đầu.

Sáng 28/10/2025, khu vực xã Măng Bút (Quảng Ngãi) ghi nhận một trận động đất có độ lớn khoảng 3.0 độ Richter, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Huế. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành hai công điện khẩn (số 202 và 203) yêu cầu các địa phương Trung Trung Bộ tập trung ứng phó, cứu hộ và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Lực lượng quân đội, công an đã huy động hơn 25.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện để hỗ trợ người dân vùng ngập sâu, tổ chức di dời, bảo vệ an ninh trật tự và khắc phục sự cố giao thông.

