Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/10), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10 cục bộ có nơi trên 170mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 193,2mm, trạm Trà Vân (TP Đà Nẵng) 174,4mm, trạm Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192,6mm…

Dự báo, từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, ở khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/10, ngày nắng; đêm có mưa rải rác; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Miền Trung tiếp tục có mưa to. Ảnh: Hà Nam

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 29/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ ngày 31/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng: cấp 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.