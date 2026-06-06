Ngày 5/6, giải Pickleball Lavender Icon Open 2026 diễn ra sôi động với sự góp mặt của hơn 140 VĐV và dàn nghệ sĩ, KOL đình đám.

Giải được tổ chức với 4 nội dung tranh tài gồm: Đôi Advance, Đôi hỗn hợp 6.5, Đôi nam nữ 5.0 và Đôi nam nữ nghệ sĩ & KOLs. Trong đó, nội dung Advance quy tụ 10 cặp theo mô hình đặc biệt - mỗi đôi là sự kết hợp giữa một tay vợt chuyên nghiệp (Pro) và một doanh nhân.

Riêng nội dung Nghệ sĩ & KOLs thu hút tới 16 cặp đôi từ giới giải trí và người nổi tiếng tham gia, được chia thành 2 bảng Series A và Series B.

Minh Hằng và Bình Minh.

Ở bảng Nghệ sĩ & KOLs Series B, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng bắt cặp cùng nghệ sĩ Nam Sáo thi đấu xuất sắc để giành ngôi vô địch. Về nhì bảng Series B là cặp diễn viên Bình Minh kết hợp cùng model Đặng Yến; đồng hạng Ba thuộc về hai cặp: KOL Jesse - KOL Hiếu Xemesis và đạo diễn Bá Cường - diễn viên Đồng Ánh Quỳnh.

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang trên sân đấu Pickleball

Bảng Series A cũng mang đến không ít bất ngờ. Siêu mẫu Lê Thúy bắt cặp cùng diễn viên Khương Lê giành ngôi vô địch, trong khi hoa hậu Hồng Vy - model Quang Minh về nhì. Vị trí đồng hạng ba thuộc về hai cặp: Lý Thùy Chang - ca sĩ Minh All Stars và KOL Valentin - model Hương Ly.