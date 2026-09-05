Lần đầu góp mặt tại Miss World, Snit Habteab - đại diện Eritrea đang bỏ xa các đối thủ ở hạng mục bình chọn khán giả, mở ra cơ hội có thể giành suất đặc biệt vào top 6 ngay trong đêm chung kết tối nay 5/9 tại Nha Trang.

3 thí sinh dẫn đầu bình chọn ở Miss World 2026 tính đến 11h sáng 5/9.

Tính đến 11h ngày 5/9 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ trang bình chọn chính thức Miss World 2026, thí sinh Eritrea Snit Habteab Tewoldemedhin tiếp tục dẫn đầu với 13.854.887 phiếu. Xếp thứ 2 là Soye Karibi-George của Nigeria với 8.020.209 phiếu, tiếp theo là Ruth Yirgalem Weldesilasie của Ethiopia với 3.237.500 phiếu.

Giai đoạn Vòng 1 theo châu lục đã kết thúc và hiện đang ở bảng xếp hạng tổng thể toàn cầu. Theo thể lệ, 2 thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ được vào thẳng top 12 và tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết, trong khi người chiến thắng cuối cùng của hạng mục này sẽ giành vé vào thẳng top 6.

Gương mặt bám đuổi sát nhất ở nhóm dẫn đầu là Tamunosoye Karibi-George, đại diện Nigeria, người trước đó đã có vé thẳng top 40 nhờ chiến thắng Top Model - Siêu mẫu khu vực châu Phi. Đại diện Ethiopia là gương mặt bám sát phía sau.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Habteab năm nay 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Asmara của Eritrea, tốt nghiệp ngành Khoa học thần kinh tại Đại học George Mason, bang Virginia, Mỹ. Cô hiện làm giáo viên mầm non đồng thời là người sáng lập và quản lý tổ chức phi lợi nhuận Designing for Diversity (Thiết kế vì sự đa dạng), tập trung xây dựng cơ hội học tập hòa nhập cho trẻ em ở mọi khả năng. Đây cũng là dự án Người đẹp nhân ái mà cô mang tới Miss World lần thứ 73. Cô từng chia sẻ: "Mỗi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội học tập, phát triển và được chấp nhận".

Snit Habteab trong các hoạt động ở Miss World 2026.

Động lực phía sau các hoạt động cộng đồng của Habteab đến từ chính gia đình. Cô có em gái mắc hội chứng down, trải nghiệm nuôi dạy em gái là lý do khiến cô theo đuổi giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Sau khi mẹ qua đời vì ung thư vú, cô cũng trở thành đại sứ nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Ngoài công việc giáo dục, Habteab từng có bài phát biểu tại một hội nghị nhân quyền của Liên Hợp Quốc và tại một số trường đại học về chủ đề giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Snit Habteab diễn thời trang ở Miss World 2026:

Trước khi bứt phá ở hạng mục bình chọn khán giả, Habteab đã có 2 thành tích đáng chú ý tại Miss World lần thứ 73 gồm lọt top 20 ở thử thách Head to head challenge - Thử thách đối đầu và top 23 ở phần thi Tài năng. Cô cao 1,78m, nói được 5 ngôn ngữ gồm Tigrinya, Ý, Anh, Amharic và Pháp, yêu thích quần vợt, bóng rổ, kickboxing và múa salsa. Phương châm sống cô theo đuổi là luôn khiến những người mình gặp và những nơi mình đặt chân đến trở nên tốt đẹp hơn so với trước đó.

Nếu giữ vững vị trí dẫn đầu bình chọn khán giả đến hết đêm chung kết, Habteab sẽ là gương mặt đầu tiên của Eritrea góp mặt trong top 6 chung kết Miss World, đồng thời cạnh tranh ngôi vị kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Suchata Chuangsri.

Bảo Ngọc ở Miss World 2026.

Dựa trên dữ liệu từ trang bình chọn chính thức Miss World 2026, thí sinh chủ nhà Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện xếp hạng 44 với 34.633 phiếu. Dù phiếu bình chọn của cô chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh dẫn đầu, Bảo Ngọc đã chính thức giành vé vào top 40 nhờ thành tích xuất sắc ở phần thi Top Model - Siêu mẫu khu vực châu Á - châu Đại dương. Việc đã có suất vào top 40 giúp cô giảm áp lực ở vòng bình chọn của khán giả và có thêm cơ hội tập trung vào các phần thi tiếp theo trên sân khấu chính.

Ảnh, video: Instagram