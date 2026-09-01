Gabriela Botelho (Brazil)

Gabriela Botelho, 25 tuổi hiện là doanh nhân sở hữu thương hiệu áo tắm riêng. Dự án Người đẹp Nhân ái của cô hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình. Botelho từng giành Á hậu 2 và thắng giải Người đẹp Nhân ái tại Miss World Brazil 2021 trước khi đăng quang Miss World Brazil 2026 với kinh nghiệm dày dặn hơn.

Gabriela Botelho

Dự án Người đẹp Nhân ái hiện tại của cô gắn với 5 năm làm tình nguyện viên tại Brumadinho, nơi từng xảy ra thảm họa vỡ đập năm 2019, song hành cùng hoạt động hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình.

Hoa hậu Brazil trong phần thi Top Model:

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam)

Bảo Ngọc năm nay 25 tuổi, đến từ Cần Thơ, là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) cùng năm. Với chiều cao 1,86m, cô giành vé thẳng top 40 nhờ thắng phần thi Siêu mẫu - Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, top 20 Head to head challenge - Thử thách đối đầu, top 23 Tài năng và mới nhất là top 24 Người đẹp Nhân ái, nâng tổng số thành tích giải phụ lên 4 hạng mục, thuộc nhóm sở hữu đầy đủ thành tích phụ nhất trong 111 thí sinh dự thi.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Ngoài vai trò thí sinh, Bảo Ngọc điều hành dự án Gen Zero về biến đổi khí hậu, từng kết nối hơn 2 triệu bạn trẻ và đào tạo 15.000 thủ lĩnh khí hậu Đông Nam Á. Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang dự đoán sẽ có thành tích tốt tại cuộc thi năm nay, thậm chí có cơ hội mang về chiến vương miện Miss World đầu tiên cho Việt Nam.

Asia Rose Simpson (Philippines)

Simpson, 19 tuổi sinh tại Hobbs (bang New Mexico, Mỹ), mang 2 dòng máu Philippines - Mỹ. Trước khi bước vào hành trình Miss World, cô từng đăng quang Miss New Mexico Teen USA 2023 và giành giải Miss Congeniality tại Miss Teen USA 2023.

Simpson sau đó lập kỷ lục khi trở thành Miss World Philippines trẻ nhất lịch sử, đồng thời là tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi, sáng lập dự án Thể thao và Khiêu vũ hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho hơn 7.000 học sinh tại Mỹ, Việt Nam và Philippines.

Asia Rose Simpson

Simpson thắng Head to head challenge - Thử thách đối đầu khu vực châu Á - Đại Dương để giành vé thẳng top 40, lọt top 3 phần thi Tài năng và vào chung kết khu vực Người đẹp Nhân ái. Cô được xem là đối thủ trực tiếp lớn nhất của Bảo Ngọc tại khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Tamunosoye Karibi-George (Nigeria)

Karibi-George, 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Truyền thông tại Đại học Madonna (Okija), hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông kiêm người mẫu thời trang. Cô từng thắng Miss Africa International 2024 trước khi đăng quang Miss World Nigeria 2026 tại Lagos.

Tamunosoye Karibi-George

Tại đêm thi Siêu mẫu, Karibi-George vượt qua các đại diện Botswana, Guinea Xích Đạo, Kenya và Nam Phi để giành vé thẳng top 40 từ khu vực châu Phi. Cô đồng thời sáng lập dự án hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Indira Ampiot (Pháp)

Ampiot sinh năm 2004 tại Basse-Terre (Guadeloupe), có mẹ từng là Hoa hậu Basse-Terre 1998. Cô tốt nghiệp tú tài loại giỏi năm 2022, đăng quang Hoa hậu Pháp 2023 khi mới 19 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu Pháp trẻ nhất lịch sử.

Indira Ampiot

Trước khi thi Miss World, Ampiot từng đại diện Pháp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 và lọt top 30, đồng thời xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes các năm 2023 và 2025. Ampiot thắng thử thách Top model - Siêu mẫu khu vực châu Âu để giành vé thẳng top 40.

Hoa hậu Pháp trong phần thi Top Model:

Ignacia Fernández (Chile)

Ignacia Fernández

Fernández, 26 tuổi đến từ Santiago, là ca sĩ chính kiêm nhà sáng lập ban nhạc Decessus năm 2020. Màn trình diễn của cô tại vòng bán kết Miss World Chile lan truyền mạnh trên mạng xã hội quốc tế, nhận nhiều lời khen từ giới nghệ sĩ, trước khi cô đăng quang Miss World Chile 2025. Fernández từng là Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2024.

Julia Kühnle (Đức)

Julia Kühnle

Kühnle, 26 tuổi, sinh tại Michigan (Mỹ) mang hai dòng máu Đức - Nhật, sống tại Berlin, từng là Á hậu 1 Miss World Japan 2022. Kühnle thắng thử thách Đối đầu trực tiếp khu vực châu Âu nhờ khả năng phân tích mạch lạc, trở thành thí sinh Đức đầu tiên làm được điều này sau 16 năm.

Romanda Hombir (Nam Phi)

Romanda Hombir

Hombir, 27 tuổi, quê Mpumalanga (Nam Phi), cao 1,75m, là chuyên viên thính học lâm sàng. Cô giành vé thẳng top 40 nhờ phần trình bày tự tin, lập luận sắc bén về chủ đề sức khỏe phụ nữ ở Miss World 2026 cùng khả năng ứng xử điềm tĩnh trước các câu hỏi mang tính tranh biện được ban giám khảo đánh giá cao.

Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica)

Joheirry Mola

Mola, 24 tuổi, đến từ Santo Domingo, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, hiện là người mẫu kiêm giáo viên. Cô đăng quang Miss World Dominican Republic 2025, thắng thử thách Top Model - Siêu mẫu khu vực châu Mỹ - Caribe để giành vé thẳng top 40.

Mola sáng lập dự án Tiếng nói của tương lai với niềm tin cô từng chia sẻ rằng "trẻ em xứng đáng được trao nhiều hơn những điều căn bản mà còn là cơ hội để xây dựng sự tự tin cho tương lai".

Georgia-Lee Gill (Trinidad và Tobago)

Gill, tên đầy đủ Georgia-Lee Joanna Gill, 24 tuổi, cao 1,75m, tốt nghiệp cử nhân Sinh học và Hóa sinh. Ở phần thi Người đẹp Nhân ái, cô trình bày dự án Vòng tròn bạc (The Silver Circle), hỗ trợ các gia đình chăm sóc người thân mắc sa sút trí tuệ và alzheimer, giúp cô lọt top 5 khu vực.

Georgia-Lee Gill

Tại phần thi Head to head challenge - Thử thách đối đầu khu vực châu Mỹ - Ca-ri-bê, Gill chia sẻ về hành trình vượt qua thiếu tự tin vào bản thân và cách đặt mục tiêu sống rõ ràng, thuyết phục ban giám khảo trao vé thẳng top 40 nhờ nền tảng học vấn cùng lối lập luận logic. Cô là một trong số ít gương mặt Ca-ri-bê lọt sâu ngay từ thử thách phụ đầu tiên, giúp Trinidad và Tobago ghi tên vào top 40 ngay giai đoạn bán kết mở màn.

Grace Richardson (Anh)

Grace Richardson

Richardson, 20 tuổi, cao 1,80m theo học ngành nghệ thuật biểu diễn, học múa từ năm 3 tuổi, từng làm thêm tại quán cà phê và địa điểm tổ chức tiệc cưới trong thời gian theo đuổi đam mê sân khấu.

Cô là hoa hậu công khai giới tính đồng tính đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Anh, từng đối mặt kỳ thị thời đi học nhưng vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật. Richardson thắng phần thi Tài năng với ca khúc Over the Rainbow trong phim Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz), vượt qua hơn 100 phần trình diễn để giành vé thẳng top 40.

Linda Górecká (Cộng hòa Séc)

Górecká, 22 tuổi, cao 1,77m là người mẫu, thường được ví như búp bê nhờ mái tóc vàng và gương mặt sắc nét, bị so sánh ngoại hình với Krystyna Pyszková, đồng hương từng đăng quang Miss World 2023.

Linda Górecká

Górecká quan tâm đến kinh tế, thời trang và hoạt động xã hội, theo đuổi dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú với thông điệp không ai phải chịu đựng bệnh tật một mình. Cô được nhiều trang tin lớn xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng cho vương miện năm nay.

Vẻ đẹp của Hoa hậu Cộng hòa Séc:

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok