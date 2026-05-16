Bước vào tháng 5, nhiều hãng xe tiếp tục "tăng liều" khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu. Trong đó, phân khúc xe gầm cao (SUV/crossover) cỡ nhỏ nổi lên như tâm điểm của thị trường.

Đây vốn là nhóm xe được người dùng Việt ưa chuộng nhờ thiết kế gầm cao linh hoạt, không gian đủ dùng cho gia đình và mức giá tương đối dễ tiếp cận, phù hợp với gia đình trẻ, người lần đầu mua xe.

Dưới đây là một số mẫu xe SUV/crossover cỡ nhỏ (A-B) đang được giảm giá sâu trong tháng 5:

Toyota Yaris Cross giảm 50% lệ phí trước bạ

Trong tháng 5, Toyota Việt Nam tiếp tục ưu đãi cho một số mẫu xe dưới hình thức giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong đó đáng chú ý nhất là cái tên bán chạy hàng đầu của hãng - Yaris Cross. Cụ thể, mẫu B-SUV này được hãng hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản HEV và 1.5 CVT.

Trước đó từ đầu năm 2026, hãng xe Nhật Bản Toyota đã giảm giá niêm yết đối với các phiên bản sử dụng động cơ hybrid là Yaris Cross HEV tới 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống mức 728 triệu đồng.

Như vậy, với giá niêm yết của 2 phiên bản 1.5 CVT và HEV lần lượt là 650 và 728 triệu đồng, khách hàng mua xe trong tháng 5 được giảm thêm từ 33-38 triệu đồng tuỳ phiên bản, đưa giá bán thực tế chỉ còn khoảng 617-690 triệu đồng.

Theo báo cáo doanh số của VAMA, Toyota bán ra được 1.344 chiếc Yaris Cross trong tháng 4 vừa qua, giảm tới 43% so với tháng 3. Tổng lượng bán ra trong 4 tháng đầu năm của mẫu B-SUV này đạt 5.510 chiếc.

Bộ đôi KIA Sonet và Seltos giảm đến 25 và 31 triệu đồng

Sau đợt điều chỉnh giá bán lẻ vào tháng 3, THACO-KIA tiếp tục giảm giá trực tiếp tại đại lý cho bộ đôi SUV cỡ nhỏ Sonet và Seltos theo hình thức ưu đãi trong tháng 5.

Cụ thể, KIA Sonet giảm giá 14-25 triệu đồng. Trong đó, Sonet phiên bản tiêu chuẩn AT hạ giá từ 489 triệu đồng xuống 475 triệu đồng. Các phiên bản còn lại có mức giá sau giảm dao động 494-589 triệu đồng. Như vậy, tất cả phiên bản của mẫu SUV cỡ A này đều có giá dưới mốc 600 triệu đồng.

Bộ đôi SUV cỡ nhỏ của KIA đều được giảm giá mạnh trong tháng 5. Ảnh: THACO

Tương tự, mẫu B-SUV KIA Seltos cũng được hãng xe Hàn Quốc áp mức giảm 10-31 triệu đồng tuỳ phiên bản. Cụ thể, bản tiêu chuẩn Seltos AT được giảm 25 triệu, đưa giá bán từ 579 triệu xuống 554 triệu đồng.

Mức giảm cao nhất 31 triệu được áp dụng với Seltos Luxury, đưa giá từ 645 triệu xuống 614 triệu đồng. Ngược lại, phiên bản cao cấp nhất Seltos Premium (669 triệu đồng) chỉ được giảm 10 triệu, còn 689 triệu đồng.

Trong tháng 4/2026, THACO-KIA đã bán ra được 598 chiếc Sonet và 742 chiếc Seltos. Doanh số cộng dồn của 2 mẫu SUV cỡ nhỏ này lần lượt là Sonet 2.821 chiếc và Seltos là 3.067 chiếc.

Mitsubishi Xforce giảm giá đến 60 triệu đồng

Mới đây, ngày 11/5, Mitsubishi Motor Việt Nam hé lộ mẫu Xforce 2026 với một số nâng cấp nhẹ về trang bị. Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này chỉ còn giữ 3 phiên bản là GLX tiêu chuẩn, Ultimate cao cấp nhất và phiên bản mới Luxury để thay thế cho 2 phiên bản "lỡ cỡ" Exceed và Premium trước đây.

Mitsubishi Xforce 2026 được nâng cấp nhẹ về tiện nghi, có giá từ 605 triệu đến 720 triệu đồng. Ảnh: MMV

Trước sự xuất hiện của bản nâng cấp, nhiều đại lý Mitsubishi đã giảm giá mạnh cho mẫu Xforce đời cũ, nhất là xe có VIN 2025 nhằm "xả kho" ngay trong tháng 5 này.

Theo tìm hiểu, Xforce VIN 2025 (niêm yết 559-705 triệu đồng) đang được giảm giá chính hãng từ 30-35 triệu đồng, đồng thời nhiều đại lý có chính sách giảm thêm khoảng 20-25 triệu tiền mặt, đưa mức giảm cao nhất tới 60 triệu đồng.

Báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, Mitsubishi Xforce vẫn là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất thị trường. Tháng 4 vừa qua, đã có 1.250 chiếc Xforce được bán ra, tăng 19% so với tháng trước. Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm, doanh số luỹ kế mẫu xe của Mitsubishi đạt 4.511 chiếc.

Omoda C5 giảm giá 50-80 triệu đồng

Trong tháng 5, Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) giảm giá cho mẫu SUV cỡ B Omoda C5 bằng hình thức hỗ trợ chi phí xăng trong 3-8 năm tùy mẫu. Theo tìm hiểu tại một đại lý ở Hà Nội, khách hàng có thể thương lượng để trừ trực tiếp vào giá xe tương đương số tiền 50-80 triệu đồng.

Omoda C5 bản Luxury chỉ còn có giá 469 triệu đồng trong tháng 5. Ảnh: OJV

Cụ thể, C5 bản Luxury (thuần xăng) có giá niêm yết 539 triệu đồng, được đại lý giảm trực tiếp 70 triệu, đưa mức giá xuống còn 469 triệu đồng, tương đương với nhiều mẫu xe cỡ A.

Hai bản sử dụng động cơ hybrid là C5 SHS-H Premium (669 triệu) và C5 SHS-H Flagship (749 triệu) vừa ra mắt cuối tháng 3 cũng đang được hãng giảm lần lượt là 50 và 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 619 và 669 triệu đồng trong tháng 5.

Ngoài C5, bản tiêu chuẩn của mẫu Jaecoo J7 - thương hiệu cùng nhà phân phối với Omoda cũng có mức giảm mạnh nhất kể từ khi mẫu xe này xuất hiện vào tháng 1/2025 đến nay. Hiện Jaecoo J7 Flagship đang được giao dịch ở mức 699 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với mức đề xuất.

Suzuki Fronx giảm tới 90 triệu đồng

Ở phân khúc SUV cỡ A, "tân binh" Suzuki Fronx đang là mẫu xe có mức giảm giá sâu nhất, áp dụng cho xe có năm sản xuất (VIN) 2025.

Theo tìm hiểu tại một số đại lý, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn đang được chào bán ở mức khoảng 430-440 triệu đồng, thấp hơn 80-90 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là GLX và GLX Plus được giảm với mức khiêm tốn hơn, lần lượt là 70 triệu và 30 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 529 triệu đồng và 619 triệu đồng.

Suzuki Fronx có mức giảm cao nhất từ khi ra mắt thị trường Việt Nam đến nay. Ảnh: Suzuki

Như vậy, nếu khách hàng chấp nhận mua xe Suzuki Fronx lùi một đời (VIN 2025) sẽ được hưởng mức giảm giá sâu nhất của mẫu xe này kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 10/2025 đến nay, thậm chí còn rẻ hơn nhiều mẫu xe cỡ A của Hàn Quốc như KIA Morning hay Hyundai Grand i10.

Dù liên tục giảm giá vài chục triệu đồng, tuy nhiên doanh số bán ra của Suzuki Fronx lại khá khiêm tốn. Chỉ có 77 chiếc Fronx được bàn giao đến tay khách hàng Việt trong tháng 4, doanh số luỹ kế 4 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 365 chiếc, "đuối" hơn khá nhiều so với các đối thủ như KIA Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.

Ngoài các mẫu xe kể trên, phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ (A-B) ghi nhận hàng loạt mẫu xe khác cũng đang áp dụng chương trình giảm giá như bộ đôi Mazda CX3/CX-30, Hyundai Creta, Honda HR-V, Geely Coolray... với mức giảm từ 20-60 triệu, tương đương với các tháng trước.

