Dựa trên số liệu bán hàng mới nhất được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTV) công bố, tổng lượng xe MPV bán ra trong tháng 4/2026 đạt 5.170 xe, giảm 16,3% so với tháng 3 trước đó (đạt 6.182 xe).

Mặc dù có sự sụt giảm trong ngắn hạn do ảnh hưởng của chu kỳ mua sắm sau Tết và nền kinh tế đang trong giai đoạn điều chỉnh, các chuyên gia vẫn đánh giá phân khúc xe MPV 7 chỗ vẫn là "mảnh đất màu mỡ", đáp ứng cả nhu cầu phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Toyota Veloz Cross thăng hoa, Mitsubishi Xpander đánh mất "ngôi vương"

Cú sốc lớn nhất trên bảng xếp hạng xe MPV tháng 4/2026 chính là màn "soán ngôi" ngoạn mục của Toyota Veloz Cross. Mẫu xe này đạt doanh số 1.503 xe, tăng tới 109% so với tháng 3 (719 xe).

Động lực tăng trưởng của Veloz Cross đến từ nguồn cung ổn định, khả năng giao xe ngay cùng các gói ưu đãi mạnh tay như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ đại lý, đánh trúng tâm lý người mua trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam nhiều năm liền lại cho thấy dấu hiệu chững lại. Doanh số tháng 4 chỉ đạt 1.273 xe, giảm 27,8% so với tháng trước (1.763 xe). Nguyên nhân chính được cho là các chương trình khuyến mại của Xpander chưa đủ hấp dẫn khi đặt cạnh đối thủ Toyota.

Dù mất ngôi vương trong tháng 4, Xpander vẫn giữ vị trí số 1 toàn phân khúc khi có doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 5.504 xe, vượt xa Toyota Veloz Cross (3.678 xe). Khoảng cách này cho thấy nền tảng thị phần mà Mitsubishi xây dựng từ quý I vẫn rất vững chắc.

Toyota Innova Cross lao dốc, Hyundai Stargazer vươn lên nhờ giá cạnh tranh

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự "rơi tự do" của Toyota Innova Cross. Sau khi bùng nổ trong tháng 3 với 1.576 xe, doanh số tháng 4 của mẫu MPV này giảm mạnh 55,5%, xuống còn 701 xe. Sự thăng hoa của Veloz Cross cùng hạn chế về nguồn cung nhập khẩu được xem là nguyên nhân chính cho đà giảm này của Innova Cross.

Dẫu vậy, với 3.220 xe bán ra sau 4 tháng, Innova Cross vẫn đứng thứ 3 toàn phân khúc, cho thấy sức hút của mẫu MPV lai SUV này chưa hề suy giảm về dài hạn.

Trong khi đó, Hyundai Stargazer tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Doanh số tháng 4 đạt 416 xe, tăng nhẹ 3,7% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đạt 1.385 xe. Phiên bản nâng cấp với thiết kế mới, trang bị cải thiện và mức giá thấp nhất phân khúc đang giúp Stargazer giữ vững vị thế ở nhóm giữa.

Nhóm cuối bảng phân hóa mạnh mẽ

Phần còn lại của thị trường MPV tháng 4/2026 chứng kiến sự phân hóa mạnh. Bộ đôi xe Hàn Quốc là KIA Carnival và KIA Carens lần lượt đạt 386 và 374 xe, tương ứng mức giảm hai còn số là 16,6% và 25,9%. Honda BR-V cũng chịu chung số phận khi sụt giảm mạnh 43,5%, chỉ bán được 199 chiếc.

Mẫu xe "đàn anh" của Hyundai Stargazer là Custin cũng giảm nhẹ 3,9%, đạt 99 xe. Đáng báo động nhất là Suzuki XL7 khi doanh số lao dốc tới 67,9%, từ 196 trong tháng 3 xe xuống còn 63 xe trong tháng 4. Đây được xem là động thái "dọn kho" của Suzuki nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của phiên bản XL7 Hybrid.

Ở hướng ngược lại, Toyota Avanza Premio lại bất ngờ tăng trưởng 63,5%, bán ra 121 xe nhờ tập trung vào tệp khách hàng chạy dịch vụ thuần túy. Toyota Alphard cũng nhích nhẹ 16,7%, đạt 35 xe. Nhưng hai mẫu xe này của Toyota hầu như không cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhìn nhận về xu hướng sắp tới, nhu cầu mua xe đối với dòng xe đa dụng 7 chỗ dự kiến vẫn sẽ tăng bùng nổ. Cuộc cạnh tranh trong phân khúc này chắc chắn sẽ khốc liệt hơn, buộc các hãng phải liên tục tung ưu đãi, cải thiện nguồn cung và nâng cấp sản phẩm.

Mitsubishi khó có thể đứng yên và nhiều khả năng sẽ sớm triển khai các gói kích cầu mới cho Xpander. Trong khi đó, việc giải bài toán nguồn cung sẽ là chìa khóa để Innova Cross lấy lại đà tăng trưởng. Phân khúc xe MPV vì thế vẫn là "chiến địa" hấp dẫn nhất của thị trường ô tô Việt Nam trong nửa cuối năm 2026.

