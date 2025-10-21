Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 13h ngày 21/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,66m, mực nước hạ lưu 48,37m, lưu lượng nước về hồ 545 m³/s, trong khi lưu lượng xả xuống hạ du chỉ 117 m³/s.

Việc mở cửa xả được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giao Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ và mực nước thượng lưu và hạ lưu, đồng thời báo cáo kịp thời về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thuỷ điện Tuyên Quang: Ảnh: Dân Việt.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 8141 gửi UBND các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa.

Bộ này đề nghị chính quyền các địa phương thông báo khẩn đến các cấp chính quyền, người dân, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò, các điểm khai thác – tập kết cát sỏi, công trình đang thi công ven sông để chủ động phương án phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.



Ngoài ra, các địa phương cần báo cáo, đề xuất kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nếu phát sinh các tình huống bất thường trong quá trình xả lũ, nhằm chủ động điều hành, tránh thiệt hại cho vùng hạ du.