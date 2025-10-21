Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 21/10, tâm bão số 12 (Fengshen) ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Bão số 12 sẽ di chuyển vào đất liền qua khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Nguồn: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (24-48 giờ tới):

13h ngày 22/10: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 145km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, suy yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gồm Hoàng Sa; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

13h ngày 23/10: Bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h, di chuyển vào đất liền qua khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió dưới cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn; đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng).

Dự báo tác động của bão và nước dâng:

Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão: ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể dâng cao 0,3-0,5m.

Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền: Từ chiều 22/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ trưa 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Cụ thể:

Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200-400mm, có nơi >500mm. Nam Quảng Trị - Đà Nẵng: 500-700mm, có nơi >900mm. Cảnh báo mưa có cường độ rất lớn (>200mm/3h). Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các địa phương cần chủ động vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi; sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Đặc biệt, chính quyền và người dân cần đề phòng nguy cơ giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trong khu vực ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.