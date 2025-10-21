Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 12 (Fengshen) có xu hướng suy yếu dần, di chuyển chậm lại và chuyển dần sang hướng Tây Nam. Trong 48 giờ sau đó, bão nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, đến 7h sáng nay (21/10), vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão số 12, cập nhật sáng 21/10. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h. Đến 7h sáng mai (22/10), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

24 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ giảm thêm, còn khoảng 10km/h. Đến 7h ngày 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi và sau đó suy yếu tiếp thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng mai (22/10) tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22/10 đến 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn (>200mm/3giờ). Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.