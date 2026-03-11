1. Bộ nhớ 8GB có thể gây gò bó

Dù sở hữu nhiều thế mạnh, MacBook Neo buộc phải đánh đổi về thông số bộ nhớ. Cả hai phiên bản của máy đều chỉ được trang bị 8GB bộ nhớ thống nhất.

Đối với người dùng cơ bản, mức dung lượng này vẫn hoạt động mượt mà. Nhờ kiến trúc bộ nhớ thống nhất cực nhanh của Apple silicon và thiết kế tối ưu hóa bộ nhớ của macOS, 8GB trên Mac mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với hệ điều hành Windows. Các tác vụ duyệt web, soạn thảo, xem video và làm việc thông thường sẽ không gây quá tải cho hệ thống.

Tuy nhiên, nếu khối lượng công việc tăng lên, việc thiếu hụt bộ nhớ sẽ lộ rõ. Mở hàng loạt thẻ trình duyệt, chỉnh sửa video 4K dung lượng lớn hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc sẽ tạo áp lực lên thiết bị. Thêm vào đó, yêu cầu phần cứng của các phần mềm cũng sẽ tăng dần theo thời gian. Nếu bạn dự định sử dụng máy trong nhiều năm, giới hạn bộ nhớ này có thể sớm trở thành rào cản.

MacBook Neo không phù hợp với các tác vụ nặng đô như chỉnh sửa video và ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: Apple

2. Cổng kết nối hạn chế

Một sự cắt giảm lớn khác nằm ở khả năng kết nối. Neo chỉ có hai cổng USB-C và một giắc cắm tai nghe. Máy thiếu vắng các tính năng như kết nối Thunderbolt và sạc từ tính (MagSafe charging). Điều này giúp giảm chi phí sản xuất nhưng lại gây khó khăn cho những người dùng phụ thuộc vào màn hình ngoài, đế cắm hoặc ổ lưu trữ tốc độ cao.

Khi một cổng USB-C được dùng để cắm cáp sạc, người dùng chỉ còn lại một cổng duy nhất cho các phụ kiện khác, trừ khi sử dụng thêm bộ chia cổng. Đáng chú ý, hai cổng này không có tốc độ truyền tải tương đương nhau.

Chỉ một cổng hỗ trợ xuất video và truyền dữ liệu tốc độ cao chuẩn USB 3, trong khi cổng còn lại chỉ hoạt động ở tốc độ chuẩn USB 2 (ra mắt từ năm 2005). Điều này đồng nghĩa với việc cổng tốc độ cao sẽ bị chiếm dụng nếu bạn kết nối màn hình ngoài mà không dùng bộ chia hỗ trợ DisplayPort.

3. Không hỗ trợ sạc nhanh

Khi chế tạo một chiếc MacBook giá rẻ, Apple tất yếu phải lược bỏ một số tính năng cao cấp, điển hình là hệ thống sạc. Neo đi kèm bộ đổi nguồn công suất nhỏ 20W và không hỗ trợ các tùy chọn sạc nhanh như trên các dòng MacBook đắt tiền hơn.

Đối với những người thường xuyên cắm sạc qua đêm, điều này không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tính năng sạc nhanh sẽ là điểm trừ lớn đối với những người bận rộn, thường xuyên di chuyển và chỉ có khoảng thời gian ngắn để nạp lại pin.

4. Không dành cho tác vụ "nặng đô"

Vi xử lý A18 Pro hoạt động tốt cho các tác vụ hàng ngày nhưng không được chế tạo để đáp ứng các khối lượng công việc chuyên nghiệp đòi hỏi khắt khe. Nếu công việc của bạn liên quan đến các dự án video lớn, chỉnh sửa ảnh nâng cao, sản xuất âm nhạc hoặc các công cụ lập trình phức tạp, bạn sẽ cần sức mạnh từ các dòng MacBook chạy chip M-series.

Các phần mềm chuyên nghiệp thường phụ thuộc vào cả sức mạnh xử lý và băng thông bộ nhớ, vốn là thế mạnh của MacBook Air và MacBook Pro. Dù Neo vẫn có thể xử lý các video ngắn trên Instagram, nó không phù hợp cho các phiên làm việc tiêu tốn nhiều tài nguyên như kết xuất video 4K dài hàng giờ. Ngoài ra, màn hình của máy cũng thiếu các tính năng quan trọng dành cho dân thiết kế chuyên nghiệp như công nghệ tự động cân bằng ánh sáng (True Tone) và dải màu rộng P3.

5. Không phải lựa chọn dài hạn tốt nhất nếu đủ ngân sách mua Air

Xét về vòng đời sử dụng, dù MacBook Neo là mẫu máy dễ tiếp cận nhất, MacBook Air nhìn chung mang lại hiệu năng, khả năng kết nối tốt hơn và ít sự đánh đổi hơn.

Đối với những người dự định giữ chiếc laptop của mình trong nhiều năm, cấu hình mạnh mẽ và độ linh hoạt của dòng Air sẽ giúp máy không bị lỗi thời khi các phần mềm ngày càng nặng hơn. MacBook Neo vẫn là một khoản đầu tư xuất sắc cho đúng đối tượng người dùng, nhưng nếu ngân sách cho phép, việc chi thêm tiền cho MacBook Air sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn và lâu dài hơn.

Tổng kết

MacBook Neo mang đến một sự dịch chuyển thú vị trong chiến lược của Apple, mở cửa hệ sinh thái macOS cho tệp khách hàng học sinh, sinh viên và người dùng cơ bản với mức giá vô cùng dễ chịu. Máy mang lại tính di động, thời lượng pin tốt và trải nghiệm Mac cốt lõi. Dù vậy, với những hạn chế về RAM, cổng kết nối và vi xử lý, Neo không sinh ra để dành cho dân chuyên nghiệp. Nếu bạn cần xử lý đa nhiệm nặng hoặc yêu cầu hiệu năng dài hạn, MacBook Air hoặc MacBook Pro vẫn là sự lựa chọn tối ưu.

(Theo Tom's Guide)