Ngày 29/11, bà Chanida Klyphun, Giám đốc Quan hệ Chính phủ TikTok khu vực Đông Nam Á, đã đến Việt Nam và có buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chuyến công tác nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược giữa TikTok và SYS nhằm thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trong năm 2026.

Chương trình TikTok Uni Tour thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trên cả nước.

Tại buổi làm việc, các nội dung thảo luận tập trung vào những chương trình dự kiến triển khai trong năm 2026, đặc biệt là việc mở rộng tác động của TikTok Uni Tour, chuỗi hoạt động hướng đến sinh viên các trường đại học trên cả nước.

Chương trình kỳ vọng mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức về kinh tế số, kỹ năng sáng tạo nội dung, kỹ năng thương mại điện tử và tư duy khởi nghiệp sớm.

Bên cạnh đó, TikTok và SYS Việt Nam cũng trao đổi về kế hoạch thí điểm mô hình phường/xã thương mại điện tử tại một số địa phương.

Mô hình này nhằm giúp các xã phường có kênh thông tin và công cụ quảng bá sản phẩm đặc trưng, văn hóa địa phương trên môi trường số, hướng tới mục tiêu 3.321 xã phường trên cả nước đều có thể tiếp cận kinh tế số một cách bài bản.

Bà Chanida Klyphun bày tỏ mong muốn SYS Việt Nam đồng hành sâu hơn trong các chương trình đào tạo và truyền thông nhằm xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn và có trách nhiệm.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hướng người dùng trẻ và đội ngũ sáng tạo nội dung tham gia các hoạt động ý nghĩa, tuân thủ pháp luật, phát triển bền vững và làm giàu chính đáng.

Theo bà, TikTok hướng tới sự phối hợp chặt chẽ với SYS Việt Nam để mở rộng các chương trình huấn luyện, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp, và thúc đẩy hệ sinh thái nội dung tích cực.

Đại diện SYS Việt Nam, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm gửi tặng bà Chanida Klyphun một sản phẩm khăn lụa truyền thống của Việt Nam do doanh nghiệp khởi nghiệp thanh niên sản xuất.

Đại diện SYS Việt Nam, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm, gửi lời cảm ơn đến TikTok vì sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với phong trào thanh niên trong thời gian qua, đặc biệt là thông qua Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, sáng kiến mang tính nền tảng do SYS Việt Nam và TikTok phối hợp triển khai.

Ông Khôi cho biết, trong năm 2026, SYS Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và triển khai mạnh mẽ hơn các chương trình hợp tác cùng TikTok, góp phần thúc đẩy kinh tế số, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam phát triển trong môi trường sáng tạo và hội nhập.