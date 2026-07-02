Ngày 2/7, Bệnh viện K (Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot kéo dài 30 ngày, đánh dấu chương trình đào tạo chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật này trong điều trị ung thư.

Khác với các khóa đào tạo ngắn hạn trước đây thường chỉ tập trung vào một nhóm bệnh, chương trình lần này được xây dựng bài bản cho nhiều chuyên ngành ngoại khoa ung thư như tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa, đầu cổ và lồng ngực.

GS.TS. BS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K - cho biết phẫu thuật nội soi robot là bước phát triển cao của ngoại khoa hiện đại, giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như giảm xâm lấn, bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Học viên là bác sĩ đến từ các bệnh viện trong cả nước. Ảnh: BVCC.

Theo GS Quảng, việc tổ chức khóa đào tạo không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các phẫu thuật viên mà còn thúc đẩy ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Ngay sau phần lý thuyết, các học viên được theo dõi trực tiếp ca phẫu thuật robot điều trị ung thư thực quản dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.BS Lâm Việt Trung (Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM), phối hợp cùng ê-kíp Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K.

Khoá đào tạo mở ra cơ hội làm chủ phẫu thuật robot cho các đơn vị. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là ông M.V.T. (62 tuổi, Thanh Hóa), nhập viện vì nuốt nghẹn. Kết quả nội soi và sinh thiết xác định ung thư biểu mô vảy thực quản 1/3 dưới, khối u lớn kèm nhiều hạch di căn vùng trung thất và cạnh tâm vị. Sau khi người bệnh được hóa xạ trị tiền phẫu, kích thước khối u thu nhỏ đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện phẫu thuật triệt căn.

Các chuyên gia cho biết phẫu thuật ung thư thực quản là một trong những kỹ thuật khó do phải can thiệp đồng thời vào lồng ngực và ổ bụng, trong khi khối u nằm gần tim, các mạch máu lớn và nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

Qua robot, phẫu thuật viên quan sát hình ảnh 3D độ phân giải cao, thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, bóc tách chính xác từng milimet, nạo vét hạch triệt để nhưng vẫn hạn chế tối đa tổn thương dây thần kinh và các mạch máu lớn.

Nhờ đó, người bệnh giảm mất máu, ít đau sau mổ, sớm vận động, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh hơn. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hóa xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật robot đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

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