Tôi nghe nhiều thông tin rằng, nếu ăn cá biển thì nên ăn loại nhỏ vì loại to có nguy cơ chứa thủy ngân, kim loại nặng hay vi nhựa. Xin bác sĩ tư vấn lựa chọn nào tốt nhất? (Thanh Huyền - TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - Chuyên gia dinh dưỡng tại TPHCM tư vấn:

Việc lo ngại chất lượng cá lớn - cá bé như bạn nêu trên hoàn toàn có cơ sở. Nhiều chuyên gia khuyên nên ưu tiên các loại cá nhỏ vừa an toàn vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lý do thứ nhất, cá nhỏ ít tích lũy thủy ngân và kim loại nặng hơn. Đây là ưu điểm quan trọng nhất. Những loài cá săn mồi có kích thước lớn như cá kiếm, cá mập hay một số loại cá ngừ đại dương sống nhiều năm và nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn. Trong quá trình sinh trưởng, chúng ăn nhiều loài cá khác nên thủy ngân và một số kim loại nặng có xu hướng tích lũy dần trong cơ thể theo thời gian.

Cá trích tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thu Hương.

Ngược lại, các loại cá nhỏ như cá mòi, cá trích, cá cơm hay cá nục có vòng đời ngắn, ở vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn nên hàm lượng thủy ngân thường thấp hơn đáng kể. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp để sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng tuần.

Lý do thứ hai, cá nhỏ giàu giá trị dinh dưỡng. Nhiều người cho rằng cá lớn sẽ bổ dưỡng hơn nhưng thực tế không phải vậy. Các loại cá nhỏ vẫn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu axit béo Omega-3, vitamin D và nhiều khoáng chất thiết yếu.

Đặc biệt, với những loại cá có thể ăn cả xương như cá cơm hay cá mòi, lượng canxi bổ sung cho cơ thể còn rất dồi dào, góp phần bảo vệ hệ xương, phòng ngừa loãng xương. Hàm lượng Omega-3 trong cá nhỏ cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ chức năng não bộ, giảm viêm và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

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