Sản phụ P. (30 tuổi) mang thai lần thứ ba, từng có tiền sử một lần mổ lấy thai và một lần sinh non ở tuần 24. Do đó, ở thai kỳ này, chị được khâu vòng cổ tử cung từ tuần 13 để phòng ngừa nguy cơ.

Tuy nhiên, lúc 15h ngày 20/4, khi thai được 21 tuần 6 ngày, chị P. phải nhập viện khẩn cấp. Dù chỉ khâu vẫn còn nhưng cổ tử cung đã mở 2cm, túi ối tụt xuống âm đạo và các xét nghiệm chỉ ra dấu hiệu nhiễm trùng tăng cao. Tình trạng này khiến nguy cơ vỡ ối, nhiễm trùng và sinh non có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bố mẹ bé hạnh phúc trước khi được xuất viện. Ảnh: BVCC

Thách thức lớn nhất của các bác sĩ Khoa Sản bệnh A4 là làm sao duy trì thai kỳ trong giới hạn an toàn cho cả mẹ và con. Mỗi ngày kéo dài sẽ giúp thai nhi phát triển nhưng nếu nhiễm trùng tiến triển nặng, việc tiếp tục giữ thai có thể đe dọa tính mạng cả hai. Các bác sĩ đã áp dụng phác đồ điều trị linh hoạt: sử dụng kháng sinh, thuốc giảm co và theo dõi sát sao tình trạng thai nhi, cơn co tử cung cùng chỉ số nhiễm trùng.

Rạng sáng 1/7, khi thai tròn 32 tuần, chị P. xuất hiện cơn đau bụng dữ dội và co bóp dồn dập, nguy cơ biến chứng tăng cao trên nền tử cung có sẹo mổ cũ.

Dưới sự chỉ đạo của BSCKII Đinh Huy Cường, kíp trực đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định mổ lấy thai. Đúng 2h, bé gái nặng 1,8kg cất tiếng khóc chào đời an toàn.

Do sinh non ở tuần 32, bé lập tức được chuyển đến Khoa Sơ sinh chăm sóc đặc biệt. Sau 16 ngày theo dõi, sức khỏe em bé tiến triển thuận lợi, tự thở tốt, các chỉ số ổn định và đã đủ điều kiện xuất viện.