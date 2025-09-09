Bệnh nhân là chị L.T.L, ở Sơn La, mang thai con đầu lòng 36 tuần, vào viện ngày 8/9. Lúc vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La, huyết áp của bệnh nhân đột ngột tăng cao lên 180/100 mmHg, nồng độ oxy trong máu giảm nhanh về 60% (bình thường trên 96%), tim thai rời rạc.

Lập tức, bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản tại chỗ, chẩn đoán chị L. bị tiền sản giật thể nặng, tiên lượng tử vong cả mẹ và con. Thai phụ được chuyển thẳng lên phòng mổ, thở máy và mổ cấp cứu.

Hai mẹ con chị L. được cứu sống nhờ chẩn đoán chính xác và phản ứng kịp thời của ê-kíp bác sĩ. Ảnh: BVCC

Sau 3 phút, ê-kíp bác sĩ đón một bé gái nặng 3kg, không còn phản xạ, ngừng tim sơ sinh. Bác sĩ chuyên khoa I Lò Văn Bằng, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cho bé.

Ba phút sau, trẻ có tuần hoàn trở lại, tiếp tục được cấp cứu. Sau đó trẻ được chuyển lên Khoa Nhi, thở máy CPAP. Đến ngày 9/9, trẻ hồng hào, các phản xạ sơ sinh tốt.

Sản phụ tiếp tục được thở máy sau mổ. Ba giờ đồng hồ sau, chị đã tỉnh táo hoàn toàn, ngừng thở máy, rút ống nội khí quản, chuyển Khoa Phụ sản theo dõi, điều trị tiếp.

Ngày 9/9, bác sĩ chuyên khoa I Hà Thị Bích, Trưởng khoa Phụ sản, cho biết tiền sản giật là một bệnh lý đặc biệt trong thai kỳ, có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, biểu hiện ở tuổi thai trên 20 tuần với triệu chứng đặc trưng là tăng huyết áp, phù nhiều và có protein niệu.

Siêu âm thai thường quy là thăm dò phổ biến trong khám thai nhưng không đủ để quản lý thai kỳ an toàn, việc kiểm tra huyết áp và nước tiểu mỗi lần khám thai là bắt buộc để biết thai phụ có bị tiền sản giật không. Xét nghiệm máu và siêu âm đánh giá Doppler động mạch tử cung quý I thai kỳ cũng giúp đánh giá nguy cơ tiền sản giật quý 2 và quý 3 thai kỳ.

Tiền sản giật có các biến chứng nguy hiểm như thai chậm tăng trưởng, thậm chí thai chết lưu trong tử cung, sản giật, tan máu, suy gan, suy thận, phù phổi cấp. Các biến chứng này có thể xảy ra trong khi mang thai, khi chuyển dạ, đặc biệt có thể gặp cả trong giai đoạn hậu sản.