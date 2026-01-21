Ngày 21/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, tại đây các bác sĩ vừa đón bé sơ sinh chào đời với cân nặng 5,1kg.

Bé sơ sinh không chỉ mang lại niềm vui lớn cho gia đình mà còn để lại nhiều bất ngờ đối với ê-kíp y bác sĩ trực tiếp đỡ sinh. Theo người nhà, bé được đặt tên thân mật là Mía, với mong muốn con luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.

Trẻ sơ sinh nặng 5,1kg. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, mức cân nặng này cao hơn đáng kể so với cân nặng sơ sinh trung bình. Thông thường, trẻ sơ sinh đủ tháng có cân nặng dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4kg. Trẻ có cân nặng quá thấp hoặc quá cao khi chào đời đều tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe, cả trong giai đoạn sơ sinh lẫn sự phát triển về sau.

Các chuyên gia sản khoa cho biết, trẻ sơ sinh có cân nặng lớn thường liên quan đến một số yếu tố như mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, tăng cân quá mức trong thai kỳ hoặc thai quá ngày. Vì vậy, việc theo dõi thai kỳ định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện sớm các bất thường về sự phát triển của thai nhi.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần tuân thủ lịch khám thai theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Trong quá trình thăm khám, nếu phát hiện thai nhi có dấu hiệu quá nhỏ hoặc quá to so với tuổi thai, bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa sẽ theo dõi sát và đưa ra những tư vấn, can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé, giúp trẻ chào đời khỏe mạnh.

