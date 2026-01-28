Đêm 27/1, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các bệnh viện, Sở Y tế và các đơn vị y tế thuộc các bộ, ngành về việc chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Văn bản do ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ký, nêu rõ hiện nay trên thế giới vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Nipah. Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người thông qua tiếp xúc với động vật, vật phẩm hoặc thực phẩm bị nhiễm vi rút; đồng thời cũng có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Theo các tài liệu y khoa, thời gian ủ bệnh của vi rút Nipah thường kéo dài từ 4-14 ngày. Người nhiễm vi rút có thể khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng. Sau đó, bệnh có thể tiến triển nhanh với các biểu hiện nghiêm trọng hơn như chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, cho thấy tình trạng viêm não cấp tính biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh. Tỷ lệ tử vong do bệnh Nipah dao động từ 40-75%.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện, đơn vị y tế thuộc các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ tuyến đầu.

Các cơ sở y tế cần tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh. Những trường hợp người bệnh mới đến hoặc trở về từ các quốc gia đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày phải được khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và theo dõi chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cần được tăng cường, kiểm tra và giám sát thường xuyên. Tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định nhiễm virus Nipah phải được cách ly nghiêm ngặt ngay tại cơ sở điều trị nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nhấn mạnh vai trò của việc theo dõi, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh trên thế giới. Công tác truyền thông cần được thực hiện kịp thời, chính xác để người dân hiểu đúng về nguy cơ, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát. Việc chậm trễ trong nhận diện ca bệnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với một loại vi rút có khả năng gây tử vong cao và lây truyền trong môi trường chăm sóc y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới ngày càng gia tăng.