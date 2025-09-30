Nhu cầu tìm kiếm bất động sản gần metro tại khu đông TP.HCM đã tăng gần 300%mạnh chỉ trong hai năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của mô hình TOD. Mô hình này không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng mà còn tạo đòn bẩy cho bất động sản tăng trưởng bền vững, với các khu vực tại TP.HCM sẽ phát triển dọc theo metro số 1, số 2 và Vành đai 3.

Metro Vancouver - Bài học thành công từ mô hình TOD

Metro Vancouver tại Canada là minh chứng sống động cho sức mạnh TOD. Hệ thống SkyTrain với 64 trạm đã tạo nên các khu đô thị khép kín, với bất động sản trong bán kính 500m quanh trạm metro tăng giá 200 - 300%.%[W1P1] . Hiện 41% cư dân Vancouver sống trong bán kính 800m từ trạm transit, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng đạt 25% - cao gấp 5 lần trung bình Bắc Mỹ.

Metro số 1 kéo dài tới Biên Hòa và trung tâm hành chính mới kiến tạo giá trị bền vững cho Fresia Riverside. Ảnh: Thiên Ân

Stockholm của Thụy Điển cũng thành công khi tích hợp cao giữa nhà ở, thương mại và không gian xanh quanh hệ thống giao thông công cộng. Singapore đã tạo mạng lưới các khu đô thị vệ tinh kết nối với trung tâm qua đường sắt, trở thành mô hình TOD hiệu quả trong khu vực.

Fresia Riverside - Đón đầu xu hướng TOD tại phía đông TP.HCM

Khu đông TP.HCM mở rộng đang đưa phường Biên Hòa (Đồng Nai) trở thành điểm sáng TOD mới với mạng lưới giao thông đa phương thức: metro số 1 nối dài (vận hành 2028), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai, Vành đai 3, 4 và sân bay Long Thành. Cùng với trung tâm hành chính 500ha (50.000 cán bộ công chức) và Aeon Mall Biên Hòa 150.000m² khai trương 2025, Biên Hòa hình thành “bộ ba” Metro - Mall - Central Business District (CBD) - bảo chứng giá trị bất động sản, tạo động lực gia tăng bền vững cho cả an cư lẫn đầu tư.

Fresia Riverside là một điểm sáng an cư - đầu tư phía đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Dự án Fresia Riverside tọa lạc tại vị trí chiến lược, đối diện Aeon Mall Biên Hòa và liền kề trung tâm hành chính mới Đồng Nai, là dự án sở hữu đầy đủ yếu tố TOD. Với vị trí thuận tiện đến trạm metro tương lai, dự án có cơ hội hưởng lợi từ công thức "Metro - Mall - Central Business District".

Theo chủ đầu tư dự án, công thức này kỳ vọng tạo hiệu ứng cộng hưởng cho dự án: Metro tiết kiệm 60-90 phút di chuyển mỗi ngày và giảm 70% chi phí đi lại. Mall đáp ứng mua sắm, giải trí và tạo 15.000 - 20.000 việc làm. Central Business District hình thành trung tâm tài chính với 100.000 việc làm chất lượng cao. Khi kết hợp, ba yếu tố này có thể tăng giá trị bất động sản 40-60% với tỷ suất sinh lời 8-12%/năm.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án theo chuẩn TOD, chủ đầu tư Fresia Riverside còn tiên phong số hóa trải nghiệm khách hàng. Thông qua chuỗi livestream tư vấn, khách hàng được cập nhật tiến độ, lắng nghe phân tích thị trường, cũng như giải đáp trực tiếp những băn khoăn về tài chính và pháp lý. Đặc biệt, mỗi phiên livestream còn mang đến ưu đãi và quà tặng hấp dẫn chỉ dành riêng cho khán giả theo dõi trực tiếp.

Chủ đầu tư công bố dự án Fresia Riverside hiện đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng, đồng thời dự án được các ngân hàng lớn như Agribank hỗ trợ vay ưu đãi. Bên cạnh đó, chính sách thanh toán chia nhỏ giá trị thanh toán của dự án cũng giúp giảm áp lực tài chính, chỉ 0,5%/tháng, thanh toán 45% cho đến khi nhận nhà.

Như vậy, chỉ với 179 triệu, khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ 2PN view sông thơ mộng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng voucher 20 triệu đồng khi chọn gói nội thất từ Anabuki.

Nhằm tri ân những khách hàng tiên phong lựa chọn bộ sưu tập quỹ căn đẹp nhất dự án, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách đặc biệt: Ưu đãi 2% dành cho khách hàng tin tưởng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh sẽ được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%. Những chính sách hấp dẫn này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Fresia Riverside vừa để an cư, vừa nâng cao giá trị đầu tư.

Với quỹ căn giới hạn, River 3 - tòa tháp cao nhất khu vực đang được nhà đầu tư săn đón. Dự án Fresia Riverside hứa hẹn không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư vàng tại phía đông TP.HCM.

