Với thông điệp “Tương lai của D2C tại Việt Nam nằm ở: chất lượng, tính minh bạch, tiêu chuẩn và niềm tin”, đánh dấu sự hội tụ của chính sách - công nghệ - vận hành - hành vi tiêu dùng, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt trong hành trình xây dựng thương hiệu chính hãng và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM - bà Alexandra Smith - dự workshop và có bài phát biểu mở đầu phiên thảo luận chính.

Trong bài phát biểu, bà Alexandra Smith khẳng định, Việt Nam đang là một trong những thị trường tiêu dùng phát triển nhanh nhất châu Á, nơi tầng lớp trung lưu tăng mạnh và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm sản phẩm cao cấp, an toàn và minh bạch.

Tuy nhiên, đi cùng sự tăng trưởng là nỗi lo về tính xác thực của hàng hóa, đặc biệt trong thương mại điện tử (TMĐT) - nơi người tiêu dùng không thể kiểm chứng trực tiếp sản phẩm. Bà nhấn mạnh: Việt Nam từng đối mặt với vấn nạn hàng giả ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Niềm tin của người tiêu dùng chỉ được xây dựng khi sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn, ghi nhãn chính xác, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo an toàn.

Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM

Chính phủ Anh hiện đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thông qua các chương trình tiêu chuẩn hóa và bảo vệ sở hữu trí tuệ: OPSS (Văn phòng An toàn & Tiêu chuẩn Anh) ký kết MOU với Bộ Công Thương Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và minh bạch nguồn gốc. IPO (Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Anh) triển khai bộ Quy tắc chống hàng giả trên nền tảng TMĐT trong khuôn khổ UK-ASEAN.

Bà Alexandra Smith khẳng định đây là thời điểm thích hợp để đưa các thương hiệu Anh vào Việt Nam, dựa trên: Chất lượng nghiêm ngặt, Di sản thương hiệu, Chuỗi cung ứng minh bạch, Sự phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt.

D2C - cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Là đơn vị phân phối chính hãng của Baylis & Harding xuất xứ UK tại Việt Nam, các đại diện của Công ty Cổ phần Fusion Bright đã tham gia dẫn dắt, thảo luận để khẳng định: Tính chính hãng là một chiến lược phát triển bền vững và gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kênh TMĐT đang chiếm lĩnh thị trường với quy mô hàng nghìn tỉ đồng như hiện nay.

Tại workshop, đại diện các nền tảng công nghệ lớn đã chia sẻ về hành vi tiêu dùng, chính sách TMĐT và mô hình vận hành hiện đại cho doanh nghiệp. Cụ thể, TikTok Shop cập nhật xu hướng nội dung và influencer commerce 2026; Rikkei Digital chỉ ra những điểm nghẽn khi doanh số tăng nhanh nhưng hệ thống chưa sẵn sàng; Hecatech chia sẻ case thực chiến xây dựng đội ngũ và vận hành đa kênh; Lark Suite trình bày cách doanh nghiệp tối ưu luồng công việc và dữ liệu để mở rộng bền vững.

Phiên thảo luận chính trong Workshop với chủ đề: Chiến lược cân bằng vận hành toàn diện từ bên trong đến bên ngoài cho doanh nghiệp D2C

Trong phiên thảo luận chính, bà Giang Nguyễn - Giám đốc ngành hàng Mẹ & Bé và Đối tác chiến lược FMCG của TikTok Shop Việt Nam - mang đến góc nhìn rất thực tế về hành vi và thuật toán của nền tảng. Người tiêu dùng trên nền tảng TMĐT ngày càng cảnh giác và ưu tiên thương hiệu có tính minh bạch cao. Trong năm 2026 và thời gian tới, nền tảng sẽ ưu tiên nguồn lực traffic cho những thương hiệu đáng tin cậy, tuân thủ chính sách và xây dựng cộng đồng thật.

Những thương hiệu có tính xác thực cao sẽ có lợi thế lớn trong tăng trưởng. Điều này cho thấy TMĐT không chỉ là cạnh tranh về giá hay nội dung, mà đang chuyển dịch sang cuộc đua về tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Đặc biệt, golfer chuyên nghiệp Trương Chí Quân, đại diện cho thế hệ F2 từng sinh sống nhiều năm tại Mỹ, mang đến góc nhìn người tiêu dùng trẻ: đề cao tính minh bạch, chất lượng thật và trải nghiệm nhất quán trong mua sắm.

Từ trái sang: Ông Bart Verheyen - Giám đốc Thương mại chuỗi Medicare Vietnam, Golfer Trương Chí Quân trao đổi sôi nổi tại phiên Networking của workshop

Chia sẻ tại sự kiện với vai trò Điều phối, CEO Công ty Cổ phần Fusion Bright - bà Nguyễn Thị Lệ Hằng nhấn mạnh rằng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào nền tảng và công cụ, mà bắt đầu từ kỳ vọng đúng về sản phẩm và thị trường. “Khi chúng ta kỳ vọng đúng vào sản phẩm, doanh nghiệp sẽ có động lực làm đúng. Khi kỳ vọng sai, thị trường sẽ tạo ra những hành vi bất chấp”, bà Hằng nói.

Đây cũng là một trong các thông điệp lớn của sự kiện: Muốn mở khóa tăng trưởng D2C, trước hết phải xây dựng niềm tin và tuân thủ tiêu chuẩn để thị trường phát triển lành mạnh.

Bên cạnh các diễn giả chuyên môn, điểm nhấn giao lưu với thế hệ sáng tạo nội dung ở phần Net-working còn có sự góp mặt của một số hot TikToker như Hằng Túi, Huyền Ciara - những gương mặt trending trong lĩnh vực làm đẹp & chăm sóc bản thân.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Thế Định