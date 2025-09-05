Đa dạng hóa thị trường là yếu tố then chốt

Ngày 5/9, tại TP.HCM, đã diễn ra hội nghị “Thương mại điện tử - Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp”, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại diện từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2025 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ trì.

Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số Lại Việt Anh cho rằng, công nghệ số chính là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của TMĐT.

Trao đổi tại hội nghị, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định: Thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng vững chắc cho sự bứt phá của nền kinh tế số quốc gia.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của hàng hóa Việt Nam trên các kênh TMĐT quốc tế đã và đang mở ra cơ hội lớn để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu và gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia.

Bà Lại Việt Anh cũng cho rằng, công nghệ số chính là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của TMĐT. Việc ứng dụng các công nghệ như AI, Big Data và IoT sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí, phân tích xu hướng thị trường chính xác và xây dựng chiến lược tiếp cận thông minh, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Ông Nick Chai, Chủ tịch ACBC Malaysia chia sẻ tại hội nghị.

Đồng quan điểm, ông Nick Chai, Chủ tịch ACBC Malaysia nhận định Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm TMĐT xuyên biên giới của khu vực nhờ vị trí địa lý chiến lược, nguồn cung hàng hóa phong phú, lực lượng dân số trẻ và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp Việt bứt phá và tăng sức cạnh tranh quốc tế.

Nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tăng tốc xuất khẩu nhờ mô hình TMĐT đa kênh, ông Xiao Qiuli, Tổng Giám đốc Công ty Mua sắm toàn cầu Quảng Đông – GGBingo cho rằng: Đa dạng hóa thị trường là yếu tố then chốt, không chỉ tập trung vào Mỹ hay Trung Quốc mà còn mở rộng sang ASEAN, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh.

“Bên cạnh đó, việc chuyển dịch từ OEM sang D2C để xây dựng thương hiệu “Made in Vietnam”, kết hợp khai thác hiệu quả các kênh Amazon, TikTok Shop, Lazada, Shopee, JD.com… sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng độ phủ và tối ưu doanh số. Đặc biệt, đầu tư vào logistics quốc tế cùng đào tạo nhân lực TMĐT xuyên biên giới sẽ là nền tảng giúp hàng Việt vươn xa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Xiao Qiuli nêu quan điểm.

Theo Cục TMĐT và Kinh tế số, năm 2024, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước.

Còn theo bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược (Việt Nam), Tập đoàn Sea, Singapore, thị trường ASEAN chính là “biên giới số” cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia TMĐT xuyên biên giới.

Bởi lẽ, ASEAN hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam với kim ngạch đạt 32 tỷ USD năm 2023, đồng thời được dự báo có quy mô TMĐT đạt 330 tỷ USD vào năm 2025. “ASEAN không chỉ là khu vực năng động với sức mua gia tăng, mà còn là điểm đến đã được kiểm chứng cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Thái Lan và Malaysia”, bà Vũ Xuân Linh nhấn mạnh.

“Chìa khóa” cho sự bứt phá

Vai trò của công nghệ số cũng được các diễn giả dự hội nghị “Thương mại điện tử - Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp” dành nhiều thời gian chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM Phí Anh Tuấn nhận định: Công nghệ là đòn bẩy then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME, chuyển đổi số được xem là “chìa khóa sinh tồn”.

Theo ông Phí Anh Tuấn, dù hiện doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức như vận hành kém hiệu quả, chi phí cao, áp lực thay đổi công nghệ số và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn "Sạch - Xanh", song vẫn cần một cách tiếp cận toàn diện xoay quanh các trụ cột: Con người, dữ liệu và quy trình, công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực CNTT.

Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM Phí Anh Tuấn nhấn mạnh công nghệ là đòn bẩy then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuyên gia Smart Skills Universe Vũ Ngọc Sỹ chỉ ra 3 xu hướng công nghệ lớn định hình TMĐT toàn cầu, đó là : AI và siêu cá nhân hóa, thương mại điện tử xuyên biên giới, và social commerce kết hợp live shopping.

Là người đã có kinh nghiệm làm việc với nhiều tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới, ông Nguyễn Đức Hiển, Tổng giám đốc Next Robotics chia sẻ giải pháp AI ứng dụng cho các mô hình quản lý hiện đại. Đơn cử, các công nghệ robot tự động trong giám sát sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe quốc tế.

Ông Dr. Chen Jia, chuyên gia đại diện Hệ thống thẩm định sản phẩm sinh thái quốc gia - PEOP, Ủy ban Xúc tiến Lâm nghiệp và Môi trường Trung Quốc nhận định: Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn với nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm an toàn, truy xuất rõ ràng và thân thiện môi trường.

“Chứng nhận PEOP ứng dụng công nghệ số như QR Code, AI có thể coi là “Tấm hộ chiếu xanh” giúp hàng Việt như cà phê, hạt điều, sầu riêng, thanh long... nâng tầm thương hiệu, định vị cao cấp và tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng qua các kênh TMĐT, gia tăng niềm tin, nâng cao hiệu quả tiếp thị và thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt sang thị trường tỷ dân”, ông Dr. Chen Jia chia sẻ.