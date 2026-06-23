Ngày 23/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2021, Trang lập nhiều trang mạng xã hội Facebook lấy tên "Phan Thu Trang", "Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang" và tài khoản Zalo đăng các bài viết về vấn đề tâm linh, phong thủy, bán đồ vật phong thủy, mời khách xem bói.

Đến khoảng tháng 3/2023, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân nên Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn xem bói, bịa đặt thông tin gian dối về tâm linh như bị vong nhập theo quấy rối, bị bỏ bùa ngải… khiến người thân của khách coi bói gặp nạn, nguy hiểm đến tính mạng, làm họ hoang mang, lo sợ.

Sau đó, Trang yêu cầu họ chuyển tiền cho mình để cúng lễ hóa giải vận hạn, đuổi vong. Trang hứa sau khi cúng lễ xong sẽ hoàn trả tiền trong vòng 7-15 ngày.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang. Ảnh: TP

31 nạn nhân sập bẫy vì lời thầy bói “dỏm”

Cụ thể, khi chị Nguyễn Thị Bích H. (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) tìm đến nhờ coi bói, Trang phán gia đình chị có nhiều vong theo phá nên gặp khó khăn về vật chất và tinh thần, phải cúng lễ để đuổi các vong đi.

Trang đề nghị chị H. chuyển tiền cho mình để nhờ các thầy giỏi tại Hà Nội cúng giúp, đồng thời hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền ngay sau khi cúng xong. Từ tháng 10-12/2023, chị H. đã chuyển cho Trang 4 tỷ 650 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Trang chỉ trả lại cho chị này 350 triệu đồng rồi lẩn tránh.

Nạn nhân thứ 2 của Trang là chị Nguyễn Thị Kiều O. (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM). Qua coi bói bằng bộ bài tây, Trang phán chị O. bị đồng nghiệp chơi bùa ngải hãm hại, sinh con phạm giờ xấu nên buộc phải làm lễ cúng. Nếu không, đến năm 13 tuổi con chị O. sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trang cho biết chi phí cúng lễ là 340 triệu đồng, cúng xong sau 7 ngày sẽ hạ lễ và hoàn lại toàn bộ số tiền. Thế nhưng, sau đó Trang chỉ trả lại cho chị O. 50 triệu đồng.

Cũng thông qua mạng xã hội, vợ chồng ông Huỳnh Xuân V. (ngụ phường Tân Thuận) tìm đến Trang nhờ coi bói. Sau khi xem, Trang phán vợ chồng ông V. đang có vong theo, ma quấy phá nên phải làm lễ để giải trừ vong, làm sớ "nâng cung" với số tiền 1 tỷ đồng.

Trang nói sẽ chuyển tiền cho các thầy cúng "cao tay" ở ngoài miền Bắc cúng giúp, cam kết sau khi cúng xong sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền làm lễ trong vòng 2 tuần. Tin lời, từ tháng 12/2023- 1/2024, vợ chồng ông V. đã chuyển cho Trang 853 triệu đồng. Sau lễ cúng, Trang chỉ trả lại 348 triệu đồng rồi né tránh.

Cũng nghe Trang phán bản thân đang bị vong trẻ con theo phá, chị Nguyễn Thị Thanh T. (ngụ phường Long Phước) đã chuyển cho Trang hơn 4,1 tỷ đồng để làm lễ cầu siêu, giải hạn và cuối cùng bị Trang chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngoài 4 bị hại trên, cũng bằng thủ đoạn giải bùa ngải, cầu siêu, giải hạn, Trang đã khiến 27 nạn nhân khác sập bẫy lừa.

Cáo buộc xác định, Trang chiếm đoạt của 31 nạn nhân với tổng số tiền lên tới hơn 28 tỷ đồng.