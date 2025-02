Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em và thanh thiếu niên dành phần lớn thời gian trực tuyến để học tập, giải trí và giao tiếp.

Tuy nhiên, khi tham gia môi trường mạng, đi kèm với những lợi ích, trẻ em còn đối mặt với các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và nghiện Internet.

Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số và kiến thức bảo vệ bản thân cho học sinh là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: D.V

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), đơn vị thường trực Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng là 1 trong 5 nhóm biện pháp chính đã và đang được các cơ quan, tổ chức phối hợp triển khai để bảo vệ trẻ em Việt Nam trên mạng.

“Để nâng cao kỹ năng số và an toàn Internet cho học sinh cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thế hệ trẻ hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và sáng tạo trong tương lai”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Với mục đích tiếp tục tăng cường nhận thức và kỹ năng số cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc, Cục An toàn thông tin vừa phối hợp cùng Meta, Vietnet-ICT và VTC Netviet triển khai khóa học “Kỹ năng số và an toàn Internet dành cho học sinh" trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch, với các tên miền onetouch.mic.gov.vn và onetouch.edu.vn.

“Kỹ năng số và an toàn Internet dành cho học sinh" là khoá học thuộc chương trình “Tư duy thời đại số”, được thực hiện trong khuôn khổ Quyết định 830 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn đến năm 2025.

Được thiết kế bài bản, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý cũng như khả năng tiếp thu của học sinh THCS và THPT, khóa học có 5 chủ đề chính gồm: Giới thiệu về thế giới số, kiến thức nền tảng số, sức khỏe số, tương tác số và phòng tránh lừa đảo trên Internet.

Chuyên gia Cục An toàn thông tin cho hay, các chủ đề của khóa học “Kỹ năng số và an toàn Internet dành cho học sinh" không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn có các bài tập thực hành, tình huống thực tế giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường trực tuyến.

Đặc biệt, nội dung học được cập nhật theo xu hướng công nghệ mới nhất, giúp học sinh không chỉ sử dụng Internet an toàn mà còn biết cách khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ học tập và phát triển cá nhân.

Dẫn dắt khóa học là đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục số của Vietnet-ICT. Sự định hướng, truyền đạt của các chuyên gia sẽ đảm bảo chất lượng giảng dạy, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận những thông tin chính xác và hữu ích.

Để tham gia khóa học, học sinh cần truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch bằng cách quét mã QR hoặc truy cập vào tên miền onetouch.mic.gov.vn hay onetouch.edu.vn.

Bên cạnh việc được cung cấp hoàn toàn miễn phí, khóa học còn có một số điểm nổi bật khác như: Thời gian học tập linh hoạt, thuận tiện; nội dung thực tiễn, dễ tiếp thu và được thiết kế riêng cho học sinh THCS và THPT; hình thức truyền tải hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu, giúp học sinh điếc, khiếm thính có thể tiếp cận kiến thức; bài giảng sinh động – kết hợp video, tình huống thực tế và tài liệu tóm lược; cung cấp kỹ năng toàn diện, vì thế sẽ giúp học sinh tự tin sử dụng Internet một cách an toàn và hiệu quả.

Thông qua khóa học vừa được Cục An toàn thông tin cùng các đơn vị khai giảng, học sinh THCS và THPT sẽ được trang bị các kiến thức thiết yếu bao gồm kỹ năng số và an toàn trực tuyến.

Điểm nổi bật của chương trình là sự quan tâm đặc biệt đến các em học sinh điếc, học sinh khiếm thính khi thiết kế nội dung học liệu kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu trong giảng dạy, phù hợp với khả năng tiếp thu của các em.

Chia sẻ thêm với phóng viên VietNamNet, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết: Học sinh bị điếc, khiếm thính có nhiều hạn chế trong giao tiếp, hạn chế ngôn ngữ, đặc biệt là rào cản về đọc - viết.

Trong khi đó, các tài liệu đào tạo an toàn thông tin cho những đối tượng này tương đối hiếm. Vì thế, trẻ em điếc, khiếm thính khó tiếp cận được thông tin liên quan việc bảo mật, chống lừa đảo.

"Việc khóa học bổ sung ngôn ngữ ký hiệu để đảm bảo rằng học sinh điếc, khiếm thính cũng có thể học được là bước đi đầu tiên đầy ý nghĩa, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng cho tất cả học sinh, kể cả những trẻ em khuyết tật, đều được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để an toàn trên môi trường mạng”, đại diện Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Trong năm 2023, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với VietNet-ICT và VTC NetViet phát triển 2 khóa học “Làm bạn cùng con trên môi trường số” và “Giảng dạy kỹ năng số và an toàn Internet dành cho giáo viên”, cũng được cung cấp trên nền tảng OneTouch. Đây là 2 khóa học hữu ích đã hỗ trợ các bậc cha mẹ, thầy cô trong quá trình đồng hành bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.