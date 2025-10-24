XEM CLIP: Lời khai của Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) tại cơ quan công an:

Theo đó, trong vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai), bị can Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) đã bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị can Lương Bằng Quang (SN 1987, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM, là nhạc sĩ – ca sĩ) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”. Trước đó, Ngân 98 cũng đã bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Bị can Lê Sỹ Cường. Ảnh: CA

Trong vụ án, Lê Sỹ Cường bị cáo buộc đã nhận 8 tỷ đồng để “chạy chọt” cho Lương Bằng Quang – Ngân 98, nhằm giúp hai người này không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả.

Thời điểm xảy ra vụ việc là từ tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98.

Việc bắt giữ Lê Sỹ Cường và Lương Bằng Quang diễn ra chỉ 10 ngày sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam và tiến hành đấu tranh khai thác với Ngân 98 nhằm mở rộng điều tra.

Bị can Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) và Lương Bằng Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Được biết, Lê Sỹ Cường hiện là giám đốc và đại diện pháp luật của một doanh nghiệp tại TPHCM. Trong quá trình điều tra, Ngân 98 và Lương Bằng Quang khai rằng họ quen biết Cường ngoài xã hội và tin tưởng đối tượng này có quan hệ rộng, nên đã đưa tiền nhờ Cường đưa hối lộ nhằm tránh bị xử lý liên quan đến việc kinh doanh hàng kém chất lượng và hàng giả.

Công an TPHCM hiện vẫn chưa công bố chi tiết về đường đi của 8 tỷ đồng mà Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa cho Lê Sỹ Cường, vì vụ việc đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an đang triệu tập thêm nhiều người liên quan, bao gồm những người tiếp sức cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang đứng tên các công ty, hộ kinh doanh, nhân viên tham gia buôn bán hàng, cũng như những người liên quan đến các hành vi khác, nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

