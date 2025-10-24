XEM CLIP: Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang.





Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) về tội “Đưa hối lộ”. Cơ quan điều tra đang mở rộng, làm rõ thêm vai trò và hành vi của Quang trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) chủ mưu thực hiện.

Riêng Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), ngoài tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, hiện đã bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Lương Bằng Quang (giữa) khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ". Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai đã thành lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thống Tây Hội, TP.HCM) nhờ mẹ ruột – bà Trần Thị Thạnh đứng tên giám đốc, cùng hộ kinh doanh ZuBu Shop (14 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM) do Mã Tuấn Vũ đứng tên.

Ngân 98 tận dụng sự nổi tiếng của mình trên các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage, TikTok… để quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân “Super Detox X3, X7, X1000” và “viên rau củ Collagen”.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về các hành vi, vai trò của những người liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) chủ mưu thực hiện. Ảnh: CA

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. Cơ quan điều tra nhận định, với sức ảnh hưởng của Ngân 98 trên mạng xã hội, lượng hàng bán ra rất lớn, thu lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Từ lời khai của Ngân, cơ quan chức năng xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động này là không nhỏ.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Lương Bằng Quang cùng Ngân 98 đã bàn bạc tìm cách né tránh xử lý. Hai người tìm đến Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM – đã bị khởi tố tội “Môi giới hối lộ”) để nhờ “chạy án”, đưa cho Cường tổng cộng 8 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Công an khám xét căn hộ của vợ chồng Lương Bằng Quang - Ngân 98. Ảnh: CA

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT có nhận định, Lương Bằng Quang có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cụ thể, ngày 13-14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Viện KSND TPHCM khám xét tại căn hộ của vợ chồng Quang - Ngân 98 ở phường Cát Lái, TPHCM. Quá trình này, Lương Bằng Quang có mặt tại nhà để chứng kiến.

Nhưng khi cơ quan điều tra phát hiện két sắt và đề nghị mở để kiểm tra thì Quang đã cố tình gây khó. Cụ thể, ban đầu, Quang trình bày, trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu. Điều tra viên yêu cầu Quang tra vân tay, phát tín hiệu hợp lệ nhưng két sắt vẫn không mở được do tay cầm ở cửa két sắt bị gãy.

Cán bộ điều tra đề nghị tra vân tay mở két thì Quang cố tình trì hoãn nhiều lần nên phải gọi nhân viên kỹ thuật đến. Quang liên tục nhập sai mật khẩu dẫn đến két sắt bị tự động khoá 2 lần rồi khi nhập mật khẩu thành công thì lại bị lỗi. Trước tình thế này, cơ quan điều tra đã niêm phong và đưa két sắt về trụ sở.

Lương Bằng Quang khi mở két sắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Công an thu giữ 80 sổ đỏ trong két sắt của vợ chồng Ngân 98 cùng nhiều tài sản khác và hiện đang xác minh về nguồn gốc. Ảnh: CA

Khi tiến hành mở két, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ đứng tên vợ chồng Quang – Ngân 98 ở nhiều tỉnh, thành; 4 sổ tiết kiệm trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, 8.000 USD và một số vật chứng khác liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của một số cá nhân khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.