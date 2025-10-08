Bất động sản công nghiệp kéo theo nhu cầu đô thị vệ tinh

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong những tháng đầu năm 2025, Bình Dương (trước sát nhập) đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI, chỉ sau TP.HCM. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Bình Dương đã đạt mức 94%, nhiều khu gần như kín diện tích cho thuê.

Bất động sản Bình Dương phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo chuyên trang Batdongsan.com, giá rao bán sơ cấp chung cư Bình Dương trong 10 năm qua đã tăng 112%, bình quân khoảng 45 triệu đồng mỗi m2, phản ánh sức cầu thực tế ngày càng lớn. Rõ ràng, sự bùng nổ công nghiệp đã tạo nên “cơn khát” nhà ở, đặc biệt là các khu đô thị được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch, có khả năng vừa an cư vừa khai thác cho thuê. Đây chính là bối cảnh để dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 trở thành điểm sáng.

“Mỏ vàng mới” của thị trường bất động sản phía Nam

Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 tọa lạc tại phường Chánh Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Điểm nhấn độc đáo chính là 3 mặt giáp sông Sài Gòn, tạo nên địa thế “tụ thủy - tụ tài” hiếm có. Phía Tây và Nam ôm trọn dòng sông Sài Gòn cùng rạch Nhà Thờ, phía Bắc giáp rạch Bà Cô, trong khi phía Đông tiếp giáp giai đoạn 2 và quỹ đất mở rộng.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển dễ dàng: chỉ mất khoảng 10 phút để tới trung tâm Thủ Dầu Một, 25 phút đến Thành phố mới Bình Dương và 40 phút để kết nối TP.HCM qua Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, Vành đai 3 và 4. Nếu so sánh với TP.HCM, nơi quỹ đất ven sông gần như đã kín, Chánh Mỹ được ví như “Thủ Thiêm của Bình Dương” - vừa mang giá trị phong thủy, vừa giàu tiềm năng gia tăng theo thời gian.

Tọa độ kết nối thuận lợi của Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ. Ảnh: HUD

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 được chủ đầu tư thiết kế theo mô hình Đại đô thị Sinh thái - Thương mại - Nghỉ dưỡng. Quy hoạch lấy con người làm trung tâm, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với tiện ích hiện đại.

Đáng chú ý, dự án sở hữu con đường rừng trị liệu dài 8km - nơi cư dân có thể trải nghiệm dạo bộ, thư giãn “chạm mọi giác quan” giữa không gian trong lành. Hơn 300 loài cây hoa được trồng để thay nhau nở quanh năm, biến cả khu đô thị thành một “khu vườn bốn mùa”. Không gian sống còn được nâng tầm với công viên ven sông, hồ điều hòa, bến thuyền và hệ thống hạ tầng đồng bộ từ đường nội khu, điện ngầm, cáp quang, cây xanh cho tới chiếu sáng thông minh.

Phối cảnh mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1. Ảnh: HUD

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc và chiến lược đầu tư khác nhau. Riêng khu chung cư quy mô hơn 2,7ha, gồm 6 block cao 12 tầng, cung cấp 978 căn hộ (diện tích 38-67m²) cho khoảng 3.400 cư dân. Đây là phân khúc có tiềm năng khai thác cho thuê lớn từ lực lượng chuyên gia và công nhân kỹ thuật làm việc tại các KCN Bình Dương.

Tiếp đến là nhà phố liền phù hợp để vừa ở vừa kinh doanh dịch vụ, tận dụng tối đa lợi thế thương mại trong một khu vực đông dân và giáp KCN.

Khu nhà liền kề của dự án. Ảnh phối cảnh: HUD

Ở phân khúc cao cấp, biệt thự ven sông là sản phẩm giới hạn, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu lấy cảm hứng từ Venice. Song song đó, dòng căn hộ hiện đại cũng được triển khai, hướng tới giới trẻ và chuyên gia ngoại quốc với lợi thế thanh khoản cao nhờ nhu cầu thực tế ngày một lớn.

Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa duy trì được đà phục hồi như kỳ vọng.

Nếu đặt trong tương quan khu vực, có thể thấy rõ lợi thế cạnh tranh của Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1. Tại TP.HCM, các dự án ven sông Thủ Thiêm hay Thạnh Mỹ Lợi hiện có giá sơ cấp dao động từ 150-260 triệu đồng/m². Trong khi đó, quỹ đất ven sông tại Thủ Dầu Một - Chánh Mỹ mới chỉ quanh ngưỡng 20-45 triệu đồng/m².

Tất cả những yếu tố trên kết hợp lại đã biến Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 thành “mỏ vàng mới” của thị trường bất động sản phía Nam. Nhu cầu ở thực cao, tỷ suất cho thuê ổn định cùng với quỹ đất ven sông hiếm hoi là bảo chứng biến dự án trở thành tài sản “của để dành” cho nhà đầu tư dài hạn.

