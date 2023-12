Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương vừa báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh các chủ đầu tư dự án bất động sản đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cũng như rút bớt tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Về đăng ký thế chấp, CTCP Đầu tư Bất động sản Lê Gia vừa đăng ký thế chấp 42 căn nhà ở liên kế tại Khu nhà ở Lê Gia Plaza (tên thương mại là The Standard Bình Dương), P. Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên.

CTCP Đầu tư Bất động sản Lê Gia là công ty con của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Group). Tổng diện tích Khu nhà ở The Standard Bình Dương khoảng 7ha, quy mô khoảng 400 căn nhà phố liền kề.

Khu nhà ở The Standard Bình Dương đã bàn giao. (Ảnh: S.T)

CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Khôi cũng vừa đăng ký thế chấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở VietSing - Phú Chánh, P. Phú Chánh, TP. Tân Uyên.

Tại TP.Tân Uyên, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Nam Đạt Phát vừa thế chấp 5 thửa đất tại P.Tân Hiệp đã được cấp giấy chứng nhận vào năm 2007 và năm 2023 với tổng diện tích hơn 800m2.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Ngọc Điền vừa thế chấp 5 căn nhà ở xã hội liền kề tại dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia, P. Tân Định, Thị xã Bến Cát. Đây là những căn nhà có diện tích từ 63-70m2/căn, đã được cấp giấy chứng nhận vào năm 2021.

Đối với việc đăng ký rút bớt tài sản thế chấp, giai đoạn 2002-2023, CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh (TP.HCM) đã thế chấp 3 thửa đất với tổng diện tích hơn 16.000m2 tại dự án Khu nhà ở Hoà Lân, P.Thuận Giao, TP.Thuận An.

Nay, CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh đăng ký rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng 7.755m2 đất tại dự án nói trên từ Ngân hàng OCB - Chi nhánh TP.HCM.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình cũng vừa rút bớt tài sản thế chấp là một nền đất 67,5m2 tại dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp, P. Tân Hiệp, TP. Tân Uyên.

Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam vừa rút bớt tài sản thế chấp là 5 căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam, P. Bình An, TP. Dĩ An. Đây là một phần tài sản được chủ đầu tư dự án này thế chấp vào giai đoạn 2022-2023.

Tại dự án Chung cư Huyền Điệp Plaza, P. Hội Nghĩa, TP. Tân Uyên, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản và khách sạn Huyền Điệp vừa đăng ký rút bớt tài sản thế chấp. Đó là 37 căn nhà ở hình thành trong tương lai đã được chủ đầu tư thế chấp trong giai đoạn 2021-2023.