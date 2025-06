Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong Công đoàn Công an nhân dân giai đoạn 2020–2025. Ảnh: PV

Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong Công đoàn Công an nhân dân giai đoạn 2020–2025. Sự kiện nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công đoàn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của lực lượng công an nhân dân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt với Công đoàn MobiFone, khi chỉ MobiFone chính thức được chuyển giao về trực thuộc Công đoàn Công an nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển mới của tổ chức công đoàn tại MobiFone, mở ra nhiều cơ hội để kết nối, học hỏi và phát huy hiệu quả hoạt động công đoàn theo định hướng chung của ngành.

Tại hội nghị lần này, Công đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone có 2 cá nhân được biểu dương là ông Lê Sỹ Đông và ông Trần Thanh Toán, đều là chuyên viên Ban Công nghệ, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Đây là 2 cán bộ công đoàn đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sáng tạo – những giá trị cốt lõi mà MobiFone luôn đề cao trong chiến lược phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp.