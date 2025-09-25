Chương trình áp dụng từ ngày 19/9 - 5/10/2025 trên phạm vi toàn quốc, dành cho cả thuê bao trả trước và trả sau. Mỗi thiết bị iPhone 17 Series theo IMEI và mỗi thuê bao MobiFone sẽ được nhận một lần ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình. Điểm tiện lợi là khách hàng không cần thao tác đăng ký, hệ thống sẽ tự động kích hoạt gói cước và gửi tin nhắn xác nhận. Người dùng chỉ cần bật dữ liệu di động để bắt đầu trải nghiệm, đồng thời có thể soạn tin nhắn “KT ALL” gửi 9199 để kiểm tra dung lượng còn lại.

Với 17GB data, khách hàng có thể thoải mái kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi: xem phim trực tuyến, nghe nhạc, họp online, học tập từ xa hay chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội. Sau 17 ngày, gói cước sẽ tự động hủy, đảm bảo không phát sinh thêm chi phí.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi I17S, MobiFone hiện cũng đang phát triển hệ sinh thái 5G toàn diện nhằm tối ưu hóa trải nghiệm số. Các gói cước 5G theo ngày như 5G1D, 5G3D, 5G7D mang đến lựa chọn linh hoạt cho khách hàng có nhu cầu ngắn hạn, với dung lượng lên tới 8GB data/ngày và chi phí chỉ từ 12.000 đồng. Trong khi đó, những khách hàng cần kết nối thường xuyên có thể lựa chọn các gói combo như 5GV, 5GC hay 5GLQ với dung lượng lên tới 180GB/tháng, kèm nhiều tiện ích như miễn phí mạng xã hội, ưu đãi thoại và dịch vụ giải trí trực tuyến.

Đặc biệt, gói SMAX với dung lượng 5.000GB data cùng hàng nghìn phút gọi nội, ngoại mạng được coi là giải pháp toàn diện cho nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng lớn.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ thay đổi từng ngày và nhu cầu của người dùng cũng ngày càng đa dạng hơn. Hiểu rõ điều đó, MobiFone không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, mà luôn tiên phong trong việc đón đầu xu hướng công nghệ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, tiện ích và bền vững. Nhà mạng đầu tư mạnh vào hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng kết nối. Thông qua những chương trình khuyến mại gắn liền với sản phẩm công nghệ mới, MobiFone thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, mang đến trải nghiệm hiện đại, tiện ích và khác biệt.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng trở thành “trung tâm số” cho công việc, học tập và giải trí, sự kết hợp giữa iPhone 17 Series và dịch vụ 5G tốc độ cao của MobiFone hứa hẹn sẽ mở ra một trải nghiệm kết nối toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu trong kỷ nguyên số.

Thu Loan