Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra chiều 24/10, là bước đi quan trọng nhằm tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi bên: hạ tầng viễn thông rộng khắp, nền tảng dịch vụ số hiện đại từ MobiFone kết hợp với năng lực tài chính vững mạnh, giải pháp thanh toán đa dạng và hệ thống ngân hàng số tiên tiến của SeABank.

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để phát triển hệ sinh thái dịch vụ tích hợp giữa viễn thông - công nghệ và tài chính - ngân hàng, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

Dự lễ ký kết có Đại tá Tô Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone; ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank; cùng đại diện ban điều hành và lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, SeABank sẽ cung cấp các sản phẩm, giải pháp thanh toán, chuyển tiền, hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số và các dịch vụ tài chính toàn diện cho MobiFone và khách hàng của MobiFone. Ngược lại, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông, giải pháp số và nền tảng công nghệ hiện đại cho SeABank và các đối tác của ngân hàng. Đồng thời, hai bên sẽ cùng phối hợp phát triển các gói sản phẩm tích hợp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường như giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, dịch vụ tài chính tiêu dùng triển khai trên ứng dụng số của MobiFone, các chương trình ưu đãi gói combo viễn thông - tài chính, mô hình chấm điểm tín nhiệm dựa trên dữ liệu hành vi thuê bao, cũng như các sản phẩm tài chính - viễn thông dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và khách hàng thế hệ số.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên thống nhất cùng nghiên cứu và phát triển các giải pháp chuyên biệt có khả năng tạo ra sự khác biệt cạnh tranh trên thị trường. Hợp tác chiến lược cũng bao gồm việc triển khai các chương trình truyền thông đồng thương hiệu, chiến dịch tiếp thị tích hợp và kế hoạch mở rộng nhận diện hệ sinh thái dịch vụ chung tới hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Tô Mạnh Cường - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhấn mạnh: “Sự kiện ký kết hôm nay không chỉ là một văn bản hợp tác, mà là cam kết đồng hành lâu dài giữa hai tổ chức có chung khát vọng đổi mới, sáng tạo và đóng góp cho nền kinh tế số Việt Nam. MobiFone cam kết sẽ dành nguồn lực tốt nhất, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tinh thần hợp tác cao nhất để triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác với SeABank”.

Đại tá Tô Mạnh Cường - Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại lễ ký kết

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SeABank phát biểu: “Hai bên sẽ cùng phát triển các giải pháp số hóa ngân hàng - viễn thông, mở rộng kênh tiếp cận khách hàng, đồng thời xây dựng hệ sinh thái chung, nơi người dùng MobiFone dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính của SeABank và ngược lại. Đây là mô hình hợp tác mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho cả hai bên và cộng đồng”.

Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SeABank phát biểu tại buổi lễ

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa MobiFone và SeABank đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình hội tụ công nghệ viễn thông với tài chính số tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số đến toàn xã hội, thúc đẩy tài chính toàn diện và tạo nên nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Thu Loan