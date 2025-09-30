Theo thỏa thuận, MobiFone và SOVICO sẽ ưu tiên khai thác thế mạnh của nhau trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, hàng không… Trọng tâm là triển khai 5G cho đô thị thông minh, các khu công cộng, nhà ga, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, cùng giải pháp IoT, camera và kết nối thông minh. Hai bên cũng hợp tác bán chéo sản phẩm - dịch vụ, phát triển giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dữ liệu số, mở rộng dịch vụ tài chính số, đồng thời phát triển hệ thống thanh toán thông minh và đồng sáng tạo nội dung.

Dịp này, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dịch vụ SkyFi - sản phẩm hợp tác nổi bật, đồng thời tham quan các showcase công nghệ mới: SD-WAN, MobiFone Scoring, SkyFi và các giải pháp số của SOVICO.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định: “Sự kết hợp giữa Sovico và MobiFone sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa hạ tầng viễn thông - công nghệ số và tiềm lực tài chính - đầu tư - dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đây không chỉ là một sự kiện hợp tác, mà còn là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm giữa đơn vị thuộc Bộ Công an và tập đoàn kinh tế tư nhân theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về đồng hành phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường hợp tác và phát huy sức mạnh liên kết công - tư trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và đầu tư, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SOVICO Group chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng đây là bước tiến mới trong hành trình đưa công nghệ số hiện đại, đa tiện ích và sáng tạo đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông...; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện hợp tác giữa MobiFone và SOVICO không chỉ mở ra cơ hội bổ trợ thế mạnh, hợp lực sáng tạo, mà còn đánh dấu bước đi chiến lược trên con đường kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong công cuộc xây dựng nền kinh tế số quốc gia.

