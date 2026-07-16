Trong nhiều năm, mốc thay dầu sau mỗi 5.000km được xem là "quy tắc vàng" đối với hầu hết ô tô. Tuy nhiên, các kỹ sư của tập đoàn Stellantis cho rằng khuyến nghị này không còn phù hợp với phần lớn xe đời mới khi công nghệ động cơ và dầu nhớt đã có những bước tiến vượt bậc.

Công nghệ dầu nhớt giúp ô tô hiện đại có thể kéo dài thời gian thay dầu. Ảnh: WeeksinBenton

Trao đổi với trang Pickup Truck + SUV Talk, ông Alan Falowski, Giám đốc phát triển hệ thống động cơ của Stellantis, cho biết các dòng động cơ hiện đại được thiết kế để hoạt động cùng dầu nhớt tổng hợp chất lượng cao, giúp kéo dài đáng kể chu kỳ bảo dưỡng so với trước đây.

Theo ông Falowski, động cơ Hurricane 3.0L Twin Turbo của Stellantis được khuyến nghị thay dầu sau khoảng 16.000km trong điều kiện sử dụng thông thường. Nếu xe chủ yếu vận hành nhẹ nhàng, dầu vẫn đạt các chỉ số kỹ thuật và hệ thống theo dõi tình trạng dầu không phát hiện bất thường, khoảng cách thay dầu thậm chí có thể lên tới gần 24.000km.

Vị kỹ sư này cho rằng sự thay đổi đến từ chất lượng của dầu nhớt tổng hợp toàn phần (Full Synthetic). So với dầu khoáng phổ biến cách đây 10-20 năm, dầu tổng hợp hiện nay có khả năng chống oxy hóa, chịu nhiệt, hạn chế tạo cặn và duy trì độ nhớt tốt hơn nhờ các gói phụ gia tiên tiến.

Quy tắc thay dầu sau 5.000km chỉ rất hợp lý với các dòng xe đời cũ sử dụng dầu khoáng, công nghệ động cơ đơn giản. Ảnh: Ngô Minh

Nhờ đó, dầu vẫn giữ được khả năng bôi trơn và bảo vệ các chi tiết động cơ trong thời gian dài, kể cả khi xe thường xuyên vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao.

Không chỉ Stellantis, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz hay BMW hiện cũng áp dụng chu kỳ thay dầu ô tô từ 10.000-15.000km, thậm chí dài hơn trên một số mẫu xe sử dụng dầu tổng hợp đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, các tổ chức uy tín như Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Mỹ (SAE) và Viện Dầu khí Mỹ (API) liên tục nâng cấp các tiêu chuẩn dầu nhớt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của động cơ tăng áp, phun xăng trực tiếp và xe hybrid vốn đòi hỏi chất lượng dầu cao hơn trước.

Theo các kỹ sư Stellantis, quy tắc thay dầu sau 5.000km từng rất hợp lý với các dòng xe đời cũ sử dụng dầu khoáng, công nghệ động cơ đơn giản và chưa có hệ thống giám sát điện tử. Tuy nhiên, đối với ô tô hiện đại, điều quan trọng không phải là thay dầu càng sớm càng tốt, mà là sử dụng đúng loại dầu, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ lịch bảo dưỡng do nhà sản xuất khuyến nghị.

Nói cách khác, thay dầu quá sớm không giúp động cơ bền hơn đáng kể, trong khi lại làm tăng chi phí sử dụng và phát sinh lượng dầu thải không cần thiết. Điều quan trọng là lựa chọn đúng dầu nhớt, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và lắng nghe "khuyến nghị" từ chính chiếc xe của mình.

Nếu xe thường xuyên hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt như tắc đường kéo dài, chở nặng, kéo rơ-moóc, chạy đường đèo dốc, môi trường nhiều bụi hoặc khí hậu quá nóng, dầu động cơ sẽ xuống cấp nhanh hơn. Khi đó, chủ xe nên thay dầu sớm hơn theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khi hệ thống cảnh báo yêu cầu.

Tổng hợp (Pickup Truck + SUV Talk, Slashgear)

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