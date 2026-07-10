Trong nhiều năm qua, Audi là một trong những hãng xe tiên phong theo đuổi xu hướng số hóa khoang lái với hàng loạt màn hình cảm ứng cỡ lớn. Tuy nhiên, thương hiệu xe sang thuộc Tập đoàn Volkswagen đang chuẩn bị thực hiện một bước ngoặt đáng chú ý khi quyết định đưa các nút bấm vật lý trở lại và giảm sự phụ thuộc vào màn hình trong các mẫu xe thế hệ mới.

Nội thất xe Audi trong tương lai sẽ tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chạy theo số lượng màn hình. Ảnh: Audi

Theo lãnh đạo Audi, định hướng phát triển nội thất trong tương lai sẽ tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chạy theo số lượng màn hình. Hãng cũng sẽ chú trọng hơn đến chất liệu cao cấp, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo và công nghệ được tích hợp một cách hài hòa thay vì trở thành tâm điểm của khoang lái.

Dù vậy, sự thay đổi này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Những mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt như Audi Q7 và Q9 thế hệ mới vẫn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại. Tuy nhiên, các mẫu xe này sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều vật liệu tự nhiên như đá phiến thật và các chi tiết trang trí cao cấp, phản ánh định hướng mới của thương hiệu.

Chia sẻ với trang GoAuto của Úc, ông Rouven Mohr - Giám đốc kỹ thuật của Audi cho biết hãng muốn đưa công nghệ vào nội thất theo cách tinh tế hơn thay vì biến màn hình thành điểm thu hút chính.

Trước đây, Audi luôn dẫn đầu trong phát triển hệ thống thông tin giải trí. Ảnh: Audi

Theo ông, Audi từng là một trong những nhà sản xuất dẫn đầu về hệ thống thông tin giải trí nhưng mục tiêu trong tương lai là giữ cho màn hình và các bề mặt cảm ứng ở mức vừa đủ, không làm mất đi cảm giác điều khiển trực quan của người lái.

Động thái này được xem là sự thay đổi đáng kể bởi Audi từng mạnh tay loại bỏ bộ điều khiển xoay MMI nổi tiếng để chuyển sang giao diện cảm ứng hoàn toàn. Tuy nhiên, phản hồi từ khách hàng tại châu Âu, Bắc Mỹ và Úc cho thấy nhiều người vẫn đánh giá cao các nút bấm vật lý vì có thể thao tác nhanh mà không cần rời mắt khỏi đường, qua đó tăng tính an toàn khi lái xe.

Xu hướng này cũng đang tạo nên sự khác biệt giữa các hãng xe sang. BMW vừa giới thiệu hệ thống Panoramic iDrive với màn hình kéo dài sát chân kính lái kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm, trong khi Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng triết lý "siêu màn hình" với toàn bộ bảng táp-lô gần như được số hóa. Audi lại lựa chọn hướng đi cân bằng hơn giữa công nghệ và tính tiện dụng.

Giao diện nội thất mới của BMW (trái) và Mercedes-Benz (phải) đang áp dụng cho các mẫu xe mới. Ảnh: BMW, Mercedes-Benz

Những mẫu siêu xe mới được giới thiệu gần đây của Audi như Nuvolari hay Concept C cũng phần nào hé lộ tương lai này. Các bản thiết kế mới sở hữu khoang lái tối giản, cụm đồng hồ truyền thống kết hợp màn hình trung tâm kích thước vừa phải thay vì phủ kín bảng điều khiển. Cả hai đều trông hiện đại mà không cần quá cầu kỳ và đều có các núm xoay trên vô lăng.

Việc Audi thay đổi triết lý thiết kế cho thấy ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn cân bằng hơn giữa công nghệ số và trải nghiệm sử dụng thực tế. Thay vì chạy đua kích thước màn hình, các hãng xe ngày càng chú trọng đến yếu tố công thái học, sự an toàn và cảm giác tương tác của người lái. Đây có thể sẽ là xu hướng mới của phân khúc xe sang trong những năm tới.

Theo Carscoops

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