Ngày 9/9, Công an phường Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 tài xế có hành vi xô xát, gây mất an ninh trật tự tại khu vực Bến xe Miền Đông cũ.

Hai người bị mời làm việc gồm: N.T.C. (SN 1981, quê Nghệ An, tài xế hãng xe công nghệ) và N.V.T. (SN 1975, quê Đắk Lắk).

2 tài xế đánh nhau gây náo loạn tại khu vực Bến xe miền Đông cũ. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xô xát giữa 2 tài xế tại Bến xe Miền Đông cũ vào sáng 6/9. Theo nội dung clip, nam tài xế mặc áo hãng xe công nghệ nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi với ông T. Người này sau đó dùng chân đá vào đối phương.

Vụ việc nhanh chóng leo thang khi cả hai lao vào đấm, rượt đuổi nhau gây náo loạn khu vực bến xe. Lực lượng bảo vệ tại đây đã phải can thiệp.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thạnh xác minh, mời hai tài xế liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu C. khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc nghi ngờ ông T. làm trầy xước xe của mình nhưng ông T. không thừa nhận. Cả hai tranh cãi dẫn đến xô xát.

Hiện Công an phường Bình Thạnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.