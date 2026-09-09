Chiều 9/9, lực lượng chức năng TP Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam tài xế công nghệ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, xe bán tải BKS 60C-234.XX lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn (khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên) theo hướng từ cầu Hiệp Hòa đi cầu An Hảo.

Khi đến trước số nhà 53, xe bán tải va chạm với ô tô con BKS 60H-153.XX đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Sau cú va chạm, xe bán tải tiếp tục lao sang phần đường đối diện, tông vào 2 xe máy. Trong đó, nam tài xế xe công nghệ BKS 60F1-646.XX bị xe bán tải kéo lê và cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Xe bán tải chỉ dừng lại sau khi lao lên vỉa hè, tông vào tường nhà dân.

Tại hiện trường, xe bán tải và ô tô con đều hư hỏng sau cú va chạm. Hai xe máy bị tông ngã trên đường, hư hỏng. Nhiều mảnh vỡ và vật dụng cá nhân văng trên mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.